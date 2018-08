Francesca e Ruben di Temptation Island non stanno più insieme

Temptation Island: Francesca e Ruben si sono lasciati

Francesca e Ruben sono stati una delle coppie più chiacchierate e criticate dell’edizione dello scorso anno di Temptation Island. Francesca voleva capire cosa provava davvero per il suo fidanzato Ruben. I due sono usciti dal programma separati ma, nonostante i pensieri dei due e del pubblico del web che tifava per Ruben e la rottura della storia, i due hanno continuato ad essere fidanzati all’infuori del programma condotto da Filippo Bisciglia. Adesso però qualcosa tra Ruben e Francesca sembra essere cambiato. I due infatti si sono lasciati in modo definitivo e la conferma arriva dalla stessa Francesca.

Temptation Island: Francesca conferma che la storia con Ruben è ufficialmente finita

La ormai ex fidanzata di Ruben afferma che la storia d’amore tra lei e il ragazzo è ormai giunta al termine. “Io e Ruben ci siamo lasciati. Vi prego di rispettare questo momento di non associare in alcun modo le nostre vite private al reality. Grazie a tutti per la comprensione” scrive Francesca. Dunque è davvero finita per una delle coppie più discusse di Temptation Island. Dalle parole di Francesca sembra che la loro decisione di terminare la loro storia d’amore non sia associata all’esperienza vissuta lo scorso anno all’interno dell’isola delle tentazioni.

Anche Ruben parla della situazione

“Quello che avete visto scritto da Francesca è vero” afferma Ruben in una ig stories. “Ci siamo presi un po’ di tempo per stare da soli sia io che lei per vedere se questa storia può avere una continuazione o meno. Una scelta che abbiamo preso entrambi già da qualche settimana ma lo abbiamo comunicato solo oggi. Solo il tempo potrà dire se un giorno torneremo insieme o meno” sono ancora le parole di Ruben sul social.