Temptation Island, Floriana si piega a Federico: lettera e critiche feroci

La storia di Floriana e Federico a Temptation Island 2021 ha fatto parecchio discutere. Nel corso della penultima puntata, è andato in onda il loro secondo falò di confronto, quello conclusivo. La prima a chiedere di anticipare il momento dell’incontro è stata la 21enne siciliana. Lui non si è presentato e, dopo pochissimo tempo, lei ne ha richiesto un altro.

Ed ecco che, durante il loro falò di confronto anticipato, Floriana ha deciso di lasciare Federico. Per lei la loro storia d’amore si era conclusa. Le immagini che vedono il suo fidanzato insieme alla tentatrice Vincenza l’hanno fatta soffrire troppo, al punto da non accettare di tornare a casa come una coppia. Sono tanti i telespettatori che hanno consigliato alla 21enne di chiudere definitivamente con Federico.

E così lei aveva fatto, ma non in modo definitivo. Infatti, nelle ore successive, Rasa ha chiesto di avere la possibilità di incontrare nuovamente Floriana, per avere un secondo confronto. La 21enne si è fatta attendere, ma alla fine ha accettato di ascoltarlo nuovamente. In lacrime, Federico ha ribadito di aver capito i suoi errori e le ha letto una lettera scritta nelle ultime ore. Un lungo messaggio quello scritto da Federico per Floriana.

“Il mio cuore è solo tuo, sono disposto a cambiare per te, ma soprattutto venirti incontro, soprattutto perché tu meriti tanto”

Lei non è apparsa particolarmente emozionata di fronte a questa lettera. Infatti, ha fatto presente che le sue parole non rispecchiano il percorso che ha fatto. Nonostante ciò, ci ha tenuto a sottolineare di non averlo mai visto piangere così. Mantenendo una certa freddezza, Floriana ha ammesso che sarebbe tornata a casa insieme a lui, ma ha fatto una precisazione: “Appena io vedo che tu non sei cambiato, faccio le valigie e me ne vado”.

La giovane siciliana ha deciso così di seguire il suo cuore, anziché la testa. Dopo Claudia e Stefano, anche Floriana e Federico a Temptation Island concludono l’esperienza come una coppia. Sui social, però, il loro finale non è stato per nulla apprezzato!

Com’è possibile notare su Twitter, i telespettatori si stanno lasciando andare a critiche molto dure non più solo nei confronti del 34enne, ma anche verso Floriana. Tanta delusione per il pubblico di Canale 5, che la scorsa settimana aveva applaudito di fronte alla decisione di lei.

Questi sono alcuni dei tanti commenti che è possibile leggere sui social.

Le fidanzate prima dei falò di confronto vs Le fidanzate dopo il falò di confronto #TemptationIsland pic.twitter.com/6CiNkFrO5g — la Medusah (@LaMedusah) July 26, 2021

La cosa tragica è che Federico abbia detto proprio quello che Floriana si aspettava e lei se lo sia comunque ripreso.

E comunque io 'sta cosa del "lo amo nonostante abbia sbagliato, nonostante mi abbia fatto 800 merdate" la schiferò sempre. L'amore è altro. #TemptationIsland — JustBreathe888 (@tatysaid) July 26, 2021