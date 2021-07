Temptation Island Claudia e Ste, cos’è successo dopo: lacrime e passione

Claudia Venturini e Stefano Socionovo dopo Temptation Island 2021 hanno ritrovato la passione perduta. A parlarne ci pensa la coppia, appena uscita dal reality delle tentazioni, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Cos’è successo tra loro dopo il falò di confronto finale? Claudia e Ste si sono ritrovati spaesati e storditi. Hanno parlato a lungo e anche pianto insieme. Finalmente a oggi possono dire di essere riusciti a comprendere i loro rispettivi punti di vita.

Per Claudia sapere quanto Ste sia stato male nel villaggio dei fidanzati l’ha fatta soffrire. Dall’altra parte, il 30enne ammette che, subito dopo il falò, c’era tanta felicità per il lieto fine. Nonostante ciò, ha provato anche paura di non sapere cosa dovrebbe aspettarsi dal futuro. Il tentatore Luke è stato fondamentale per Claudia in questa esperienza.

Sono entrati subito in sintonia e alla Venturini farebbe piacere continuare a sentirlo ora che sono fuori dal programma. Anche il single ha rilasciato la sua intervista in questo nuovo numero della rivista. Luke confessa di non aver mai pensato di poter iniziare una relazione con Claudia: “I suoi occhi brillavano per il fidanzato”.

Claudia, riguardandosi sul piccolo schermo, riconosce il fatto che avrebbe dovuto avere un po’ più tatto nel raccontare i loro problemi di coppia. Entrambi hanno capito che le difficoltà vanno affrontate, parlandone insieme.

Claudia e Ste dopo Temptation Island si sentono sicuramente cambiati. In particolare, lei ammette che il reality ha permesso loro di riavvicinarsi tanto. E, infatti, è aumentato il contatto fisico: “È tornata la passione tra noi ed è davvero importante”.

Questo per loro rappresenta un grande segnale, in quanto quelle barriere che prima c’erano ora sono crollate. Ste promette “più schiettezza e più passione” per il suo futuro con Claudia.

I blocchi mentali e fisici della 26enne sembrano essere ormai spariti e, oggi, l’unica cosa che vogliono è sposarsi. Non vedono l’ora di compiere questo passo importante, che aspettano da tanto.

Ste è più agitato, poiché ci sono ancora molte cose da organizzare. Ma non è comunque preoccupato, perché sa che affronteranno il tutto insieme. Si sarebbero dovuti sposare ad agosto del 2020.

Come loro stessi avevano già raccontato nel loro video di presentazione, hanno dovuto rimandare il loro matrimonio a causa della pandemia. La proposta, invece, era arrivata il 30 settembre 2018.

Lui le aveva fatto una grandissima sorpresa allo stadio del Conero, ad Ancona. Ora il prossimo 7 agosto Ste e Claudia potranno finalmente realizzare il loro sogno e diventare marito e moglie!