Temptation Island, Claudia e Ste via da marito e moglie: colpo di scena

Claudia Venturini e Stefano Socionovo (Ste) hanno lasciato Temptation Island 2021. A richiedere il falò di confronto immediato, inaspettatamente, è stata proprio la 26enne. L’ultimo filmato che le ha mostrato Filippo Bisciglia l’ha portata a prendere questa importante decisione. Attraverso questo video, Claudia ha visto il fidanzato piangere mentre ricordava i bei momenti trascorsi insieme.

Ste non è riuscito a trattenere le lacrime, quando a una tentatrice ha raccontato tutto ciò che prova. A colpire la Venturini è stato il mea culpa di Ste, il quale ha ammesso che ci sono effettivamente delle cose che devono aggiustare nel loro rapporto. In questo modo, Claudia ha capito che il fidanzato è consapevole del fatto che ci siano delle mancanze.

Di fronte a Bisciglia e vicina alle sue compagne d’avventura, la 26enne ha fatto notare che era proprio questo quello che stava aspettando. Ha visto che è riuscito un po’ ad ammettere che ci sono delle mancanze. Sa che anche lei ha commesso degli errori e in questo percorso ha compreso l’importanza di chiedere scusa, una cosa che non ha mai fatto con Ste.

A Filippo ha poi fatto presente che deve comprendere se è il caso di andare avanti con l’organizzazione del matrimonio oppure no. A questo punto, Bisciglia le ha chiesto se fosse arrivato il momento del falò di confronto. Claudia ha così deciso di concludere il suo percorso con Ste a Temptation Island 2021.

Il 30enne è arrivato sul famoso tronco per avere il confronto decisivo con la Venturini, pieno di ansia. Entrambi si sono subito sorrisi e si sono lasciati andare a un caldo abbraccio.

Ste le ha, però, poi rivelato di essere rimasto deluso dal comportamento che lei ha tenuto nel villaggio delle fidanzate in queste settimane. In lacrime, Claudia ha avuto modo di dargli le sue spiegazioni, facendogli notare le mancanze.

“Vorrei che ti accorgessi di più delle piccolezze, come facevi prima. Soprattutto, quando io ti provo a parlare e a spiegare delle cose, non inizi subito con l’atteggiamento difensivo verso di me e non mi alzi la voce. Vedendo questi atteggiamenti mi chiudo e non riesco a parlare più, vado avanti, ma le cose rimangono lì”