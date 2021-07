Temptation Island, bufera su Federico: pubblico spinge Floriana alla rottura

Federico e Floriana a Temptation Island 2021 stanno facendo discutere. Arrivati ormai alla terza puntata, la loro storia sembra essere giunta a un punto di non ritorno. Da parte del 34enne pare non esserci più l’intenzione di proseguire con la loro relazione. Lacrime amare quelle versate dalla 21enne palermitana, sempre più delusa dal comportamento del fidanzato.

Sperava che questa esperienza portasse Federico ad avere delle conferme sulla loro storia, arrivando a un lieto fine. Ora l’unica certezza sembra essere la volontà del 34enne di chiudere questa relazione. Nel villaggio dei fidanzati, Federico si è avvicinato alla tentatrice Vincenza. Un dettaglio che non poteva passare inosservato agli occhi di Floriana.

La giovane ha fatto, infatti, notare alle sue compagne d’avventura che il fidanzato trascorre sempre più tempo in compagnia della single. In effetti, lui sembra apprezzare i momenti che trascorre da solo chiacchierare e scherzare con Vincenza. Proprio durante questi momenti, Federico ha modo di sfogare ciò che pensa. Le sue parole stanno facendo discutere sui social. Tanti telespettatori invogliano, a questo punto, Floriana a mettere la parola fine alla loro storia.

Inaccettabili le affermazioni fatte dal 34enne, mentre parla con Vincenza, a detta del pubblico. Alla single anticipa che da ora in poi inizierà a pensare a se stesso e al suo bene, diventando anche egoista. Non è riuscito ancora a lasciare Floriana, perché non vorrebbe farla soffrire. Questo è ciò che lui stesso rivela durante una conversazione con la tentatrice.

Per com’è il loro rapporto attualmente non riesce a immaginarsi nel futuro insieme a Floriana. Le sue parole portano la ragazza a preannunciare la loro rottura al falò di confronto finale. Sembra anche intenzionata a chiamarlo subito per avere l’ultimo chiarimento. Le sue compagne d’avventura, però, la invogliano a continuare il percorso per avere ulteriori risposte.

Il pubblico, invece, avrebbe preferito vederla richiedere subito il falò di confronto e lasciarlo di fronte alle telecamere. In tanti sono convinti che Floriana debba chiudere al più presto questa relazione.

Pioggia di commenti negativi per Federico e tanto sostegno alla 21enne, che non riesce a trattenere le lacrime. Molti fanno notare che, durante il falò di confronto finale, Floriana potrebbe perdonare il fidanzato, sebbene ora sia arrabbiata.

Il web spera in un finale completamente diverso, con lei che mette fine alla loro relazione a Temptation Island. In passato, però, è già accaduto che i telespettatori siano rimasti delusi dalla decisione finale di qualche partecipante.

“Ma io ancora mica l’ho capito perché questi non si lasciano e aspettano di essere traditi” e ancora “Federico tu non sei buono, sei vigliacco. Floriana scaricalo”.

Questi sono solo alcuni dei tanti commenti che in questi minuti i telespettatori stanno condividendo sulla coppia composta da Federico e Floriana. Non resta che attendere per scoprire quale sarà la decisione finale della 21enne.