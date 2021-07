Temptation Island, Floriana asfalta Federico al falò: Bisciglia contestato

Resa dei conti per la coppia: ecco come è andato il faccia a faccia

Floriana Angelica e Federico Rasa di Temptation Island non sono più una coppia. Lei lo ha lasciato nel corso del secondo falò di confronto, dopo che alla richiesta del primo faccia a faccia lui non si è presentato.

La giovane ha cominciato ad andare in escandescenza dopo che nel Pinnettu ha visionato alcuni video in cui si è visto Federico molto complice di Vincenza, la tentatrice che lo ha stregato. “Qua stiamo inguaiati per come evolvono le cose. Sei una persona che rispecchia i miei canoni”, ha sussurrato Rasa alla tentatrice. “Che schifo”, ha tuonato Floriana, nell’osservare la scena. Reazione ancor più dura dopo che ha osservato il compagno e Vincenza abbracciati e in sintonia. “Me ne voglio andare, una persona di m…a. Ho buttato un anno della mia vita”, ha chiosato ‘Flo’ in lacrime, chiedendo un falò di confronto immediato.

Peccato che alla richiesta di chiarirsi faccia a faccia, Federico abbia risposto con le picche, decidendo di non presentarsi all’incontro. “Come stai in questo momento?”, ha chiesto Bisciglia con tatto alla ragazza. “Male”, la risposta secca di Floriana, evidentemente amareggiata per l’epilogo della vicenda. “Ho bisogno di tornare di là”, ha quindi scandito, tornando nel villaggio delle fidanzate per sbottare così: “Ridicolo, ho aspettato un’ora. Ha rifiutato”. Il tutto seguito da una serie di ‘bip’ utili a mascherare una serie di parolacce rivolte a Rasa.

Ma le sorprese per Angelica non sono finite qui. Innanzi al falò con le altre ragazze ha dovuto osservare altre clip che le hanno mostrato un feeling sempre più pericoloso tra il fidanzato e la single Vincenza. Ha così deciso di chiedere un secondo incontro vis a vis con Federico che stavolta ha accettato.

“Fai schifo, sei proprio un sfi…to, taci, io sono qui solo per chiudere la nostra storia così la tua avventura con quell’altra te la vai a fare fuori”. ‘Flo’ è stata decisissima nel corso del falò, mettendo spalle al muro ogni tentativo di giustificazione del compagno. E ancora: “Tu per il c…o non mi ci prendi più”, ha ringhiato ancora Angelica quando Federico ha provato a dire che il suo avvicinamento a Vincenza è stato soltanto “per capire”.

“Io non ho più alcun dubbio. Ho capito che non mi ami e che non hai rispetto di me. Con te a casa non ci torno, torna pure da quella”, l’ennesima bordata della giovane. A questo punto a Rasa sono scese delle lacrime. Nessun intenerimento da parte della fidanzata: “Non mi interessa se piangi”. Federico è poi giunto a dichiarare di non provare nulla per la single Vincenza, nonostante poco prima del faccia a faccia con la compagna abbia promesso alla tentatrice che l’avrebbe sentita in futuro. Altro pianto di Rasa. “Non mi interessa”, ha ribadito Angelica.

Bisciglia ha tentato di fare da paciere, invitando la coppia a confrontarsi con calma e cercando in modo molto sottile di dare una ‘botta’ per far si che la relazione riprendesse quota. Un atteggiamento che ha provocato una miriade di proteste su Twitter da parte del pubblico televisivo. Quindi l’epilogo: “Torno a casa da sola”, la scelta definitiva di Floriana. Fiume di lacrime per Federico. The end!