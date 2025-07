Temptation Island, falò Sonia-Alessio: Stefania Orlando si schiera

Ieri è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Tra i protagonisti di quest’anno ci sono anche Sonia M. ed Alessio, la cui storia sta appassionando milioni di telespettatori. Le loro vicende hanno portato a commentare perfino un noto personaggio televisivo ed ex volto del Grande Fratello. Stiamo parlando nello specifico di Stefania Orlando, la quale si è abbandonata ad un commento pungente sull’uomo della coppia. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

L’ultima edizione di Temptation Island sta entrando sempre più nel vivo. Ieri è difatti andata in onda la terza puntata su Canale 5, condotta come sempre da Filippo Bisciglia. Nello specifico si è tenuto il falò di confronto tra una delle coppie, quella composta da Sonia M. ed Alessio. La coppia ha abbandonato il villaggio da separati dopo che il ragazzo ha risposto alla domanda del conduttore dicendo di voler uscire dal programma da solo. Sonia si è detta delusa per le parole pronunciate da Alessio durante la sua permanenza nel reality. Nello specifico ad averla ferita è stata l’affermazione dell’ex fidanzato di non essere sicuro di averla mai amata.

La loro storia, quindi, ha avuto un epilogo negativo sebbene Filippo Bisciglia abbia anticipato che la vicenda non si sia del tutto conclusa. Dopo il falò di confronto andato in onda ieri sera su Canale 5, un noto personaggio televisivo ed ex concorrente del Grande Fratello ha commentato quanto accaduto tra i due. Stiamo parlando nello specifico di Stefania Orlando, la quale si è pronunciata contro Alessio. La conduttrice ha difatti pubblicato un commento sul suo profilo X (ex Twitter) scrivendo testuali parole: “Alessio meglio perderti che trovarti”.

Di seguito il tweet della Orlando:

Stando a quanto condiviso è abbastanza chiaro che Stefania sia dalla parte di Sonia. Per il momento non è ancora arrivata una replica da parte del diretto interessato. Possibile quindi che Alessio ancora non abbia letto quanto scritto sul suo conto. Non resta che aspettare le prossime ore per vedere se ci sarà una sua reazione a riguardo.