Temptation Island, è guerra: Alessia smonta Lino, poi tocca a Maika

Inizia una guerra social tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella dopo Temptation Island 2024? Non solo, continua a farsi sentire la presenza di Maika Randazzo, l’ex tentatrice. Sebbene Alessia affermi di non voler andare oltre con le repliche, ecco che si ritrova a sbugiardare Lino pubblicamente su Instagram, con tanto di prove. Ciò accade nel momento in cui lo stesso Giuliano ha deciso di condividere una serie di attacchi e frecciatine nei confronti dell’ex fidanzata.

Facendo il punto della situazione, Lino attualmente si dichiara single. La storia con Maika, lontano dalle luci dei riflettori, si è subito spenta, anzi non è mai iniziata. Sembravano così affiatati di fronte alle telecamere, ma alla fine la conoscenza si è rivelata un nulla di fatto. Entrambi sono tornati alle loro vecchie vite, anche se pare che tra i loro pensieri ci sia continuamente la Pascarella. Iniziando da Lino, ha condiviso uno sfogo sul suo profilo social che rappresenta una chiara accusa alla sua ex fidanzata:

“Addirittura siamo arrivati alla frutta. Dire alle fidanzate dei miei amici che non devono stare con me, ma a che siamo arrivati? Tutto ciò è finito, i rapporti fuori dal programma che possiamo avere noi fidanzati possono essere momenti belli e non dovrebbero condizionare tutto ciò che è stato fatto nel programma, ma quanta cattiveria? Ma a che stiamo arrivando? Ma ancora a continuare a dire che io sono una brutta persona e sono cattivo? Penso che stiate conoscendo che persona sono. Sono esausto”

Rispondendo alle domande su Instagram dei suoi fan, Alessia dopo Temptation Island 2024 non le manda a dire. Innanzitutto, conferma nuovamente di non aver ripreso alcun rapporto con Lino. Ribadisce che, grazie al reality show, è riuscita a trovare la forza di allontanarsi definitivamente dall’ormai ex fidanzato, che non è stato molto apprezzato dal pubblico. A un certo punto, un fan le fa notare lo sfogo che Giuliano ha condiviso sul suo profilo e la replica non tarda ad arrivare.

La Pascarella decide di sbugiardare Lino condividendo anche le prove. Si tratta di uno screenshot che riporta una conversazione avuta con le ragazze con cui ha condiviso il percorso a TI, con cui smentisce di aver chiesto loro di mantenere le distanze da Lino. “Vi risulta che io ho detto ad una di voi che i fidanzati o ex non devono stare con Lino?”, ha chiesto Alessia alle altre ‘fidanzate’ nel loro gruppo su WhatsApp. Rispondono prontamente Martina De Ioannon, Jenny Guardiano, Siria Pingo e Vittoria Bricarello, le quali negano.

Lino non se ne resta in silenzio e prova a smentire la versione di Alessia:

“Non fatemi raccontare la settimana scorsa. Alessia, non accordarti con le ragazze su Whatsapp. Lo sai bene, mi hai anche chiamato e mi ha chiamato anche Matteo (fidanzato di Siria, ndr) per chiedermi scusa. Non fate i fenomeni. Non iniziamo per favore, dovreste solo chiedere scusa!! Finiscila, e non fare il gioco delle tre carte, tu e loro… Ormai le comandi a bacchetta, abbiamo capito”

Nel frattempo, la stessa Alessia Pascarella precisa di non voler iniziare una guerra social e lo fa parlando di Maika. Alcuni video condivisi su TikTok dall’ex tentatrice sono apparsi agli occhi del pubblico come una chiara frecciata all’ex fidanzata di Lino. Sarebbe il colmo pensare che Maika sia in qualche modo arrabbiata con Alessia, al punto da attaccarla. Eppure i fan della Pascarella credono che questi video siano una frecciata a lei. In particolare, si fa riferimento a un filmato in cui l’ex tentatrice imita Alessia che la definiva nel villaggio delle fidanzate “Nino D’Angelo”.

Ebbene la Pascarella non vuole pensare che quelli siano un attacco nei confronti:

“Non penso sia contro di me… almeno così ho letto. Mi ricorda un po’ la storia dell’anno scorso, che si mandavano frecciatine ecc.. Io vorrei proprio evitare tutto questo, vi dico la verità. Anche perché mi conoscono e quando mi girano le pa**e non sono una bella persona. Quindi se lei ha scritto che non è riferito a nessuno, lasciamo così. Però o napulitan ne cosa soj”

Chiaro il riferimento di Alessia al triangolo con protagonisti Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Infatti, in queste settimane, si vocifera che Lino, Alessia e Maika potrebbero partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello. La Pascarella, qualche giorno fa, ha attaccato Giuliano dicendosi convinta che il suo scopo sia quello di entrare nella Casa di Cinecittà.