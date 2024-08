Temptation, insulti tra Lino e Alessia: “recita per entrare al GF”

Continua la guerra social tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. I due sono stati tra i protagonisti più chiacchierati dell’ultima edizione di Temptation Island, programma dal quale sono usciti separati. Durante il soggiorno all’Is Morus Relais, Lino si è avvicinato in maniera particolare alla tentatrice Maika, portando l’ex fidanzata a chiedere il falò di confronto ben 3 volte. Dopo numerosi rifiuti da parte di Giuliano, è dovuto intervenire Filippo Bisciglia, in una scena diventata ormai ‘storia del trash‘.

Alla fine, Lino e Alessia hanno fatto il tanto atteso falò di confronto finale, nel quale hanno deciso di porre fine alla loro relazione di 4 anni. Inizialmente, il partenopeo sembrava voler tornare sui suoi passi e recuperare la sua ex compagna. Dopo l’ennesimo rifiuto di Alessia, però, Lino ha voltato velocemente pagina, iniziando una frequentazione con la tentatrice Maika. A seguito della messa in onda dell’ultima puntata del reality estivo, i due si sono mostrati più volte insieme sui social, in atteggiamenti complici e affettuosi. Anche questa conoscenza, però, è naufragata nel giro di poco tempo.

Ad ogni modo, a distanza di settimane, Lino e Alessia continuano a parlare l’uno dell’altro sui rispettivi profili social. Proprio nelle ultime ore, se ne sono dette di tutti i colori. Ma, cos’è successo? Tutto sembra essere iniziato da un audio virale di TikTok estratto da Temptation Island, dove si sente Alessia parlare male dell’ex fidanzato. Vedendo questo trend, Pascarella ha deciso di condividere l’audio su Instagram, scatenando la furia di Lino. Quest’ultimo si è infatti sfogato pubblicando una serie di storie contro l’ex compagna:

Appena usciti da lì, ce l’avevano sotto i letti e io ero quello sbagliato. Ecco la differenza, la realtà è l’apparire seri. (la scusa che si porta però è sempre quella) siamo semplici amici…aaaah meglio che sto zitto. Sei talmente falsa che te ne sai uscire anche al di fuori del programma, sei di una furbizia assurda, sai che prima o poi le tue maschere anche cadranno, sai gli sbagli che hai fatto nei miei confronti che non ho mai raccontato perché sono troppo uomo? Te li ricordi negli anni vissuti insieme? Io non li dimentico mai. Fai la brava perché sennò veramente inizio a parlare.

Dunque, pare che Lino stia accusando Alessia di aver avuto una relazione segreta dopo il rientro da Temptation Island. Chiaramente, la giovane campana non è rimasta in silenzio, replicando con tanto di accuse e insulti all’ex fidanzato:

Sei e resterai sempre una persona cattiva. Una persona che fa di tutto per sporcare l’immagine di un’altra persona per ripulirsi. Lino Giuliano a differenza tua io faccio nome e cognome. Hai lo stomaco di permetterti di fare pensieri e di dire cose non vere. Ma anche se fosse (ma non è) il problema qual è? Non ti dimenticare che tu hai pubblicato una foto nel letto dopo 3 giorni finite le puntate! E non aggiungo altro. Poi vieni a vedere con chi sto e cosa faccio? Riprenditi che stai veramente male.

E ancora:

Quattro anni di mancanze di rispetto, di pianti, sofferenza e prese per il cu*o. Facciamo questa esperienza, mi hai umiliata, sminuita come donna e come fidanzata, mi hai rimpiazzata (o almeno ci hai provato). Hai provato a farti perdonare, hai parlato male di tutti gli altri partecipanti compresi i tuoi “amici” (e non parlo perché sono una signora) per ripulirti però senza riuscirci perche rimani sporco. Finalmente rinasco, mi amo, amo Alessia in tutto e per tutto, sono felice serena e so cosa merito per me e per mio figlio. Tu che fai? Come hai sempre fatto. Appena mi vedi felice e pronta per ripartire con la mia vita, mi attacchi, provi a farmi sentire in colpa. Ma oggi caro Lino, non mi sento più in colpa per essere felice senza di te, perché sì, sono felice senza di te, non piango piu per te, e te ne devi fare una ragione.

Tuttavia, questo botta e risposta pubblico ha fatto storcere il naso a molti, i quali sospettano che i due stiano solo cercando di attirare l’attenzione per restare al centro del gossip. Tra l’altro, di recente si è diffusa la voce secondo la quale Lino avrebbe fatto un provino per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre su Canale Cinque. Secondo altre indiscrezioni, Alfonso Signorini avrebbe intenzione di replicare il triangolo “Perla-Mirko-Greta” arruolando nella Casa Lino, Alessia e la tentatrice Maika.

A tal proposito, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato di aver saputo da fonti vicine che l’ex coppia sarebbe d’accordo. Sembra, infatti, che questa faida sia solo una messa in scena per mantenere l’hype e garantirsi così un posto nel cast del GF 9. Sarà realmente tutta una farsa quella tra Alessio e Lino? Non ci resta che attendere per scoprirlo.