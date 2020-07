Temptation Island, Ciavy e Valeria beccati insieme al mare: che succede?

Non pare proprio essere giunta al capolinea la storia di Valeria Liberati e Ciavy. A Temptation Island, avevano deciso di prendere due strade differenti (e il loro falò ha fatto parecchio chiacchierare), ma oggi qualcosa potrebbe esser cambiato. Testimonianze e foto di Ciavy e Valeria al mare insieme fanno presupporre che, fra i due, il sentimento non si è spento davvero. Deianira Marzano ha ricevuto una miriade di messaggi su Instagram da follower che hanno beccato i due ex (?) fidanzati di Temptation Island ad Amare Holi Beach, uno stabilimento balneare di Passoscuro (Roma). Deianira non ha mai creduto alla rottura definitiva dei due, convinta che non ci sarebbe stato assolutamente nulla tra lei e il tentatore Alessandro Basciano. Lui, alto, moro, palestrato e ricoperto di tatuaggi era riuscito a rubare il cuore di Valeria… Ma negli ultimi giorni cos’è successo davvero? C’è stato un ritorno di fiamma fra Ciavy e Valeria?

Valeria e Ciavy sono ritornati insieme? L’incontro al mare

Alessandro Basciano, con una sua ultima intervista, aveva fatto intendere che non credeva poi così tanto in un futuro assieme a Valeria, visto che lei era appena uscita da una relazione durata parecchio tempo. Un modo, questo, per mettere le mani avanti e fare trecento passi indietro! Più che le parole del tentarore (per niente inaspettate), a far chiacchierare davvero l’incontro che ci sarebbe stato fra Valeria e Ciavy di Temptation Island nella località balneare di Passoscuro. Lei vi si è recata prima con la sorella e poi, dopo qualche ora, è comparso Ciavy. Semplice coincidenza? Deianira non si è trattenuta su Instagram: “Tu sei più ridicola di Ciavy perché piangi e dici che ti ha fatto passare anni d’inferno e poi ritorni con lui!”. Partecipando a un programma come Temptation Island, è normale che la gente possa riconoscerli in ogni dove (fino a quando la popolarità non scemerà) e ora entrambi sono chiamati a dare una spiegazione su quello che è accaduto.

Temptation Island gossip: aggiornamenti su Ciavy e Valeria dopo il falò

Non si sa, al momento, se Ciavy e Valeria sono ritornati insieme, ma è chiaro che, fra i due, ci sia ancora un rapporto a legarli. Chissà di quale natura. Per il momento nessuno dei due ha deciso di proferire parola. La notizia giungerà presto anche alle loro orecchie e potrebbero decidere di sbilanciarsi solo dopo la fine di quest’ultima edizione del docu-reality. Sono usciti prima delle altre coppie (al falò è stato costretto a intervenire Filippo Bisciglia) e hanno avuto anche più tempo per riflettere sulla storia… che pare non essere naufragata affatto!