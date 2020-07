Temptation Island, Alessandro Basciano e Valeria oggi: parla l’ex tentatore

Alessandro Basciano e Valeria Liberati dopo Temptation Island 2020 stanno insieme? Questa è la domanda che in molti telespettatori si stanno ponendo in questi giorni e a cui sperano di trovare una risposta positiva. Le parole dell’ex tentatore, però, sembrano un po’ deludere le aspettative. Non sappiamo di preciso cosa stia accadendo tra loro dopo il reality delle tentazioni e oggi a parlarne ci pensa proprio Alessandro, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Scendendo nel dettaglio, Basciano parla dei motivi per cui si è avvicinato a Valeria nel villaggio delle fidanzate. Ricordiamo che la relazione della Liberati è giunta al capolinea all’interno del programma, durante il falò di confronto richiesto dall’ormai ex fidanzato Ciavy. Per Valeria è così iniziata una nuova vita e sono molti coloro che sperano che stia cercando la felicità a fianco di Alessandro, molto amato dal pubblico di Canale 5 dopo la sua esperienza alla corte di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. Tra Basciano e Valeria, nel reality, è nata indubbiamente una forte attrazione, non solo fisica, anche mentale.

Temptation Island, cosa sta accadendo tra Alessandro Basciano e Valeria Liberati: le parole di lui potrebbero deludere

Cosa sta accadendo tra Alessandro e Valeria dopo Temptation Island? L’ex tentatore non entra proprio nel dettaglio, ma fa intendere che tra loro non è nata alcuna relazione. In particolare, spiega che c’è un grande affetto e che qualsiasi cosa lei avesse bisogno lui ci sarà. Non è entrato nel programma per cercare l’amore a tutti i costi, ma non lo scanserebbe se lo trovasse. Nonostante ciò, dichiara: “Per esperienza credo che, dopo una rottura simile, nessuno sia davvero pronto a intraprendere un’altra relazione perché finirebbe per trascinarsi dei fantasmi del passato”. Da queste sue parole si intuisce che Valeria potrebbe essersi presa del tempo solo e unicamente per sé stessa, dopo la fine della sua storia con Ciavy.

Alessandro Basciano e Valeria Liberati dopo Temptation Island 2020: le considerazioni dell’ex tentatore

Alessandro spera che Valeria trovi la sua felicità. Entrambi hanno una responsabilità molto importante, quella di genitore. Ed è proprio questo il motivo per cui Basciano si è subito incuriosito sul vissuto della Liberati. Durante questa esperienza, ci tiene a specificare, non le ha mai suggerito di lasciare Ciavy, ma le ha semplicemente consigliato di trovare il coraggio di prendere la scelta giusta. Ora non ci resta che attendere per scoprire se tra Alessandro e Valeria potrà nascere qualcosa di importante!