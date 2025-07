Temptation Island, chi è il fidanzato che tenta la fuga: scoop sul finale

Le anticipazioni della prossima puntata di Temptation Island 2025, che va in onda con un doppio appuntamento prossima settimana, parlano della fuga di uno dei fidanzati. Il video che è stato mostrato nella serata di ieri, una volta concluso l’appuntamento, mostra appunto un concorrente che sembra voler fuggire dal suo villaggio. Il motivo? Sembra che questa persona cerchi di scappare per raggiungere la sua fidanzata.

Infatti, la scena ha riportato alla mente la famosa fuga di Ciro Petrone per riabbracciare la sua fidanzata, facendosi con lei squalificare. Secondo quanto riporta Lollo Magazine, sembra che questa fuga non vada a buon fine. Va precisato che le puntate sono già state registrate e che i partecipanti sono ormai già tornati alle loro vite. Il pubblico, però, è con il fiato sospeso in quanto non sa nulla di ciò che andrà in onda. E tra i momenti più attesi c’è appunto questo.

Ma chi sarebbe questo fidanzato che tenta di fuggire dal suo villaggio? Pare sia Antonio, il quale partecipa al reality delle tentazioni con Valentina. I due sono, attualmente, protagonisti di uno dei percorsi di questa edizione che più hanno attirato l’attenzione. Nella puntata andata in onda ieri, il pubblico ha assistito a delle scene abbastanza forti di Antonio. Per la seconda volta ha chiesto di poter fare il falò di confronto per poi cambiare subito dopo idea.

Vedendo la sua fidanzata Valentina iniziare a godersi questa avventura, il ragazzo è andato su tutte le furie. Ha così dato vita a uno sfogo che difficilmente i telespettatori dimenticheranno. E sembra che sia ancora lui a generare un colpo di scena nel reality show dell’estate di Canale 5, tentando di fuggire dal villaggio dei fidanzati per raggiungere Valentina. Secondo le fonti di Lollo Magazine, però, non ci sarebbe il lieto fine per questi due partecipanti.

Antonio e Valentina si lasciano o escono insieme dal programma?

Pare che Valentina e Antonio da Temptation Island escano separati. Sarebbero appunto tra quelli che hanno deciso di mettere fine alla loro relazione, non avendo superato le sfide imposte dal programma nel loro viaggio nei sentimenti. Non si esclude che, dopo la presunta rottura durante il falò di confronto, i telespettatori non assistano al ritorno di fiamma tra i due durante l’aggiornamento “un mese dopo”.

Solitamente il reality show delle tentazioni va in onda con un’ultima puntata dedicata a ciò che sta accadendo un mese dopo il falò di confronto finale tra i vari partecipanti. Non resta che attendere innanzitutto per scoprire se è Antonio il fidanzato che cerca di fuggire dal suo villaggio e se con Valentina tutto finisce per il meglio oppure no.