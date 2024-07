Temptation Island: bisogno di tradire e docce bollenti. Troppo trash!

Vi siete persi la seconda puntata di Temptation Island? Non c’è problema, ci pensiamo noi di Gossip E Tv a farvi il riassunto di come è andata!

In una parola sola si potrebbe riassumere così: trash. Una puntata così si è vista raramente e i social si sono giustamente infiammati. Ma andiamo con calma e ripercorriamo ogni tappa di questo viaggio nei sentimenti ( e nei tradimenti).

Filippo Bisciglia apre la puntata da dove eravamo rimasti l’ultima volta: con il falò anticipato richiesto da Alessia chiesto per la seconda volta al fidanzato Lino. Per la seconda volta lui ha rifiutato e entrambi si sono esibiti in show che sono andati virali sui social, lei soprattutto. Lino è andato a fare uno scherzo alla casa delle single e si è messo a prendere in giro Alessia, dicendo che col cavolo (certo lui ha usato termini più altolocati) che ora se ne andava, lui vuole godersi l’esperienza. Alessia invece è partita con una lista di offese nei confronti del fidanzato che è già diventata un meme. Su Jenny e Tony non si sono dilungati come settimana scorsa, mentre di Siria e Matteo ci siamo già occupati (vedi articolo: Temptation Island entra nel vivo: la storia di Matteo commuove tutti )

Raul e Martina: la gelosia e l’incoerenza

La prima coppia di cui si sono occupati stasera, con falò e pinnetti sono Raul e Martina e vengono a galla delle rivelazioni shock! Fino ad ora abbiamo conosciuto solo la campana di Martina, che ha definito Raul un pazzo geloso possessivo, e lui ha sempre negato di essere geloso, ma lo ha fatto con atteggiamenti che non sono piaciuti. Stasera però abbiamo scoperto qualcosa che non ci immaginavamo. Martina è andata a cena fuori con il single Carlo e ha rivelato di amare flirtare e confessa che se Carlo ci provasse lei ci starebbe e che sotto sotto, la gelosia di Raul le piace. Per Raul questa è stata una conferma di come il suo comportamento sia fondato. Ma la mattina dopo Martina piange, le manca troppo Raul. Saranno state lacrime di coccodrillo o di incoerenza? Mah!

Luca e Gaia: il bisogno fisiologico di tradire

Scene surreali quando è stato il momento di vedere Luca e Gaia. I due sono venuti a Temptation perché in un anno che stanno insieme, lui l’ha già tradita tre volte. Sì, tre volte che lei sappia. Perché Luca ha confessato che i tradimenti sono stati molti di più e poi ha esposto una sua teoria che più trash di così non si può: secondo lui, tradire è un bisogno fisiologico perché essendo un uomo etero per lui è normale stare con tante donne, perché visto che gli piacciono, non può resistere. Questo ci riporta a un’edizione passata di Temptation Island, quando uno dei fidanzati disse alla ragazza che la tradiva perché aveva ”la malattia delle donne”. Come ha reagito Gaia a queste dichiarazioni? Non sorpresa, ma decisamente delusa, e dopo un video in cui Luca intavola una conversazione piuttosto spinta con una delle single, se ne va sdegnata. Pare che il fidanzato non abbia altri pensieri oltre che le donne, tutte tranne la sua fidanzata.

Christian e Ludovica: il falò anticipato

Situazione totalmente inversa per Christian e Ludovica. Lui ha portato lei a Temptation Island perché in passato lo ha tradito due volte. Il ragazzo ha dovuto chiamare un falò di confronto immediato dopo dei video assurdi: lei lo ha tradito in diretta. Ludovica infatti si è chiusa in bagno con il single Andrea e i due hanno fatto una doccia ”bollente”. Ovviamente non sappiamo cosa sia successo ma possiamo immaginarlo benissimo. Christian si è vergognato nel vedere quei video e nonostante la ragazza abbia pianto lacrime di coccodrillo pensando al povero fidanzato cornificato. Ovviamente, Christian ha deciso di lasciare Ludovica e le ha detto di non tornare a chiedergli di perdonarla.

Alex e Vittoria: l’amore finito (o finto)

Alex in un video confessa di non voler andare a convivere con Vittoria, non la vede una donna matura con cui stare perché lei addirittura gli prende il telefono e si mette a contattare tutte le donne che gli mettono like su Instagram. Lei nega tutto. . Durante il falò, lei vede dei video in cui lui racconta alla single Nicole cosa cerca in una relazione e capisce che per Alex tra loro è tutto finito, visto che lui cerca un’altra. Alex poi ha fatto un’esterna, sempre con Nicole, ulteriore conferma che la storia tra lui e Vittoria è arrivata al capolinea, inutile essere andati lì dice lei, visto che sono andati perché lei si fidi di lui e lui si fa la sua vita con le altre ragazze. Peccato che su loro due sono arrivate varie segnalazioni che li vorrebbero una coppia fake, che si sono lasciati da tempo e che sono andati a Temptation Island con il copione pronto.

Intanto la prima coppia scoppiata ce la siamo portata a casa! Settimana prossima a chi toccherà? Dalle anticipazioni a fine puntata sembra proprio che anche giovedì ci aspetteranno delle sorprese allucinanti!