Temptation Island, Aurora Betti: il ritorno in tv e il matrimonio con Simone Aresti

Che fine ha fatto Aurora Betti di Temptation Island: nuova vita per l’ex fidanzata di Gianmarco Valenza

Passano gli anni e le edizioni ma Aurora Betti resta una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island. Oggi l’ex fidanzata di Gianmarco Valenza è una mamma e compagna devota, che nell’ultimo periodo ha messo da parte la sua carriera per dedicasi alla vita privata. Ma oggi Aurora è pronta a ritornare sul piccolo schermo. La Betti ha infatti svelato su Instagram di essere intenzionata a riprendere il lavoro ed è per questo che sta valutando alcune proposte televisive. Quali? Per il momento è tutto top secret, come si può vedere nel video più in basso.

Aurora Betti vuole sposare il compagno Simone Aresti

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola per Aurora Betti, la ragazza sogna di sposare il suo attuale fidanzato, Simone Aresti. Da quest’ultimo ha avuto il figlio Diego, che riempie le giornate di Aurora come si può notare quotidianamente sul profilo Instagram della Betti. “Sposarmi? Non ho ricevuto alcuna proposta”, ha confidato Aurora. Che ha poi aggiunto con sguardo malizioso: “Non sono propensa ad aspettare le cose…”. Molto probabilmente una velata frecciatina ad Aresti, che è stato l’unico uomo con il quale ha voluto subito creare una famiglia.

Aurora Betti: chi è il compagno Simone Aresti

Simone Aresti è un calciatore sardo di 32 anni. Attualmente gioca come portiere in Serie A, nel Cagliari.“Io e Simone ci siamo conosciuti a Pescara, la mia città, nell’estate della promozione in Serie A. Siamo diventati amici tramite conoscenze in comune, e uscivamo insieme praticamente tutti i giorni, ma lui era fidanzato da ben dodici anni! Quando abbiamo capito che l’interesse nello stare insieme era diventato altro, lui ha deciso di mettere fine alla sua relazione e abbiamo iniziato a frequentarci. Da allora non ci siamo più lasciati neanche per una colazione”, ha raccontato la Betti a Tutto C.

Il nuovo rapporto tra Aurora e Gianmarco di Temptation Island

Felice accanto a Simone, Aurora ha ritrovato un legame con Gianmarco Valenza. Nonostante la burrascosa fine a Temptation Island – dove lei aveva chiuso con lui scegliendo di uscire con il tentatore Giorgio Nehme – oggi i due sono amici e l’ex tronista di Uomini e Donne non ha dimenticato di fare gli auguri alla Betti quando è diventata mamma.