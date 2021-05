Temptation Island, Antonio e Nadia si sono lasciati: lei chiede silenzio

Antonio e Nadia di Temptation Island si sono lasciati. Chi si è appassionato alla loro storia e ha continuato a seguirli anche dopo il programma aveva qualche sospetto da un po’ di tempo. I due avevano smesso di pubblicare foto insieme sui social e di mostrarsi insieme, uno dei soliti campanelli d’allarme. Appena una coppia non si mostra più insieme in pubblico allora molti pensano che ci sia qualcosa che non va. Stavolta questo campanello d’allarme aveva ragione di suonare, perché in effetti è finita tra Nadia Chahar e Antonio Giungo.

Avevano deciso di partecipare a Temptation Island, nell’edizione dopo l’estate del 2020, per alcuni problemi di coppia. Antonio sosteneva che Nadia fosse ancora immatura, nel rapporto ma anche nella convivenza; per esempio la accusava di non prendersi cura adeguatamente della casa. Nadia nel villaggio si era avvicinata a un corteggiatore e sembrava fosse nata una simpatia reale, invece ritrovandosi al falò di confronto Antonio e Nadia avevano deciso di lasciare insieme il programma. Tra loro ha vinto il sentimento, si sono impegnati nel ricostruire il loro rapporto e hanno ritrovato la felicità. Sebbene nel falò abbia parlato più la Marcuzzi di loro.

Anche un mese dopo il programma si sono mostrati felici e sorridenti, avevano una serenità che prima non avevano. Un buon segno, per questo tanti pensavano che Antonio e Nadia dopo Temptation Island sarebbero durati nel tempo. Invece no. Oggi Nadia ha scritto un messaggio tra le sue stories di Instagram per annunciare la fine della storia con Antonio. Evidentemente in tanti le hanno chiesto in privato come procedesse la relazione, quindi ha risposto pubblicamente a tutti:

“Sì, io e Anto ci siamo lasciati. Per favore rispettate questo mio momento no, ed evitate di intasarmi i direct”

Alla fine quindi il sentimento non è bastato. Nadia Chahar e Antonio Giungo si sono lasciati, la storia è finita a distanza di circa otto mesi dall’esperienza a Temptation Island. È evidente che sia un momento di sofferenza, la fine di una storia è sempre un momento doloroso. Per questo Nadia ha chiesto silenzio da parte dei fan, chiedendo di non mandarle tanti messaggi. Soprattutto se nei messaggi dovessero esserci delle domande sul perché si sono lasciati.