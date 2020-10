Antonio e Nadia escono insieme, ma è la Marcuzzi a guidare il falò

L’amore ha trionfato anche tra Nadia e Antonio: hanno lasciato insieme Temptation Island 2020, seppure sia stato un falò insolito. Raramente infatti il pubblico ha assistito a un confronto così tranquillo e pacato. A chiedere il falò è stato Antonio, ma non tanto perché avesse notato un comportamento insolito da parte della fidanzata quanto perché sentisse fortemente la sua mancanza. E già questo lasciava intuire il finale del loro percorso a Temptation Island. Entrambi hanno fatto riflessioni sul loro rapporto nei villaggi, ma se lui non si è rapportato a nessuna tentatrice in particolare lo stesso non si può dire di Nadia. Lei era molto vicina al tentatore Stefano, che l’ha proprio corteggiata. Sembrava essere nato qualcosa di speciale tra loro, eppure Nadia ha sempre negato ogni tipo di coinvolgimento. E non ha ascoltato il single anche quando ha dovuto decidere se accettare o meno il falò di confronto anticipato.

Temptation Island 2020, il falò di confronto tra Antonio e Nadia

Nadia ha riflettuto a lungo e quando ha deciso di accettare Stefano le ha chiesto di dargli un motivo valido per andare da Antonio. Lei non ha risposto, ma non ha neanche cambiato idea. Si è presentata al falò di confronto e Alessia Marcuzzi si è ritrovata davanti a uno scenario un po’ atipico. Nessuno dei due infatti ha iniziato a parlare, tant’è che la conduttrice è intervenuta per suggerire ai due di guardare i video per prendere spunti su cui confrontarsi. Anche guardando le immagini, però, Antonio e Nadia non hanno avuto chissà quale confronto. Sempre Alessia ha fatto notare che avessero un approccio diverso alle cose: Nadia infatti sorrideva riguardandosi nel video e Antonio rimaneva in silenzio, colpito e un po’ ferito dalle immagini. Era sempre la conduttrice a fare domande insomma, in più è stato un falò molto breve.

Antonio e Nadia escono insieme a Temptation Island, cosa si sono detti

Alla fine la Marcuzzi, che ha salutato Davide e Serena con un bellissimo discorso, ha fatto notare ad Antonio che le domande a Nadia sarebbero dovute partire da lui, e non da lei. A questo punto i due si sono un po’ aperti e hanno ammesso entrambi mancanze ed errori commessi nell’ultimo periodo, in cui non andavano più d’accordo. Nadia e Antonio però erano d’accordo su una cosa: ricominciare con i giusti propositi. Antonio ha detto di voler uscire insieme a Nadia da Temptation Island, ma a una condizione: “Deve avere la consapevolezza di migliorare alcuni suoi aspetti”. Nadia anche ha raggiunto la giusta consapevolezza per riprovarci: “Ho capito tante cose. Ho capito che voglio uscire con lui”.