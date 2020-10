Nadia e Antonio un mese dopo: alla Marcuzzi non sfugge un particolare

Nadia e Antonio dopo Temptation Island si sono ritrovati in tutto e per tutto. La coppia aveva deciso di partecipare al reality show dopo una crisi che andava avanti da troppo tempo. In particolare è stato Antonio a chiedere alla fidanzata di partecipare a Temptation Island, pensando che lei fosse ancora immatura per il tipo di rapporto che hanno. Nadia infatti è dieci anni più piccola di Antonio e non sembrava intenzionata ad avere una vita da donna di casa. I due infatti convivono a casa di lui. Durante il percorso Antonio è rimasto un po’ in disparte nel villaggio, non si è avvicinato molto alle tentatrici e non ha stabilito un rapporto stretto con una di queste. Anzi, ha passato molto tempo a pensare al suo rapporto e ha spesso detto di sentire la mancanza della fidanzata Nadia.

Temptation Island 2020, Nadia e Antonio un mese dopo

Nel frattempo lei invece si è divertita molto, arrivando ad avere un rapporto molto particolare e di complicità con il single Stefano. Quest’ultimo ha decisamente corteggiato Nadia, che a volte sembrava avvicinarsi a lui altre volte invece sembrava poco interessata. Di sicuro le attenzioni che il tentatore le riservava le facevano molto piacere. Antonio a un certo punto ha avvertito talmente forte la mancanza della sua fidanzata da chiedere un falò di confronto anticipato. Il loro è stato un falò caratterizzato da lunghi silenzi, tant’è che è stata Alessia a guidare il confronto. Alla fine sono usciti insieme da Temptation Island e stasera, durante l’ultima puntata, abbiamo scoperto che Antonio e Nadia stanno ancora insieme un mese dopo.

Antonio e Nadia stanno ancora insieme dopo Temptation Island: le parole di Alessia

Anche loro come Salvo e Francesca sono stati protagonisti della puntata per un velocissimo minuto. Sono entrati insieme ed era già chiaro che tutto procedesse bene. Antonio ha spiegato che nei trenta giorni dopo il falò a Temptation Island hanno capito entrambi gli errori commessi e per questo oggi riescono a venirsi incontro. Ad Alessia non è sfuggita la serenità e i sorrisi di Antonio e Nadia e ha quindi notato che a loro in particolare Temptation Island ha fatto proprio bene. Entrambi erano d’accordo, e Nadia ha sottolineato che è servito molto.