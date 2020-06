Temptation Island Antonella e Pietro, parla Sossio: “Una furia nel villaggio”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane fanno parte del cast di Temptation Island 2020 e Sossio Aruta non ha potuto non dire la sua al riguardo. Ricordiamo che l’ex cavaliere del Trono Over ha preso parte, insieme alla sua Ursula Bennardo, a una passata edizione Vip del programma. Pertanto, conosce abbastanza bene le dinamiche del reality delle tentazioni. Inoltre, Sossio ha anche avuto modo di conoscere bene Antonella, con cui ha condiviso l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Insieme a Ursula, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, l’Aruta ricorda quanto accaduto durante la loro partecipazione al reality. Impossibile dimenticare le lacrime della Bennardo nel vedere Sossio relazionarsi alle tentatrici nel villaggio dei fidanzati. A offrire consolazione a Ursula ci aveva pensato Valeria Marini, la quale esprimeva parole per nulla positive nei confronti dell’Aruta.

Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane nel cast: Sossio e Ursula dicono la loro

Sossio era riuscito a deludere Ursula a Temptation Island Vip. Fortunatamente la coppia è poi riuscita a trovare la giusta serenità, tornando nello studio di Uomini e Donne. Ed ecco che nella sua doppia intervista con la Bennardo, l’Aruta dice la sua sulla partecipazione di Antonella Elia e Pietro. Scendendo nel dettaglio, l’ex cavaliere si dice convinto del fatto che i due siano innamorati. Non solo, Sossio è certo che Antonella non cadrà in tentazione, poiché non è una donna che non si lascia andare facilmente. Sicuramente le piace instaurare dei rapporti di amicizia con altri uomini, ma mai con malizia. Per quanto riguarda Pietro, invece, l’opinione è diversa: “Lo vedo innamorato di Antonella, ma potrebbe prestarsi in modo ingenuo a delle situazioni che potrebbero far arrabbiare la sua compagna”.

Temptation Island, attesi colpi di scena per Antonella Elia e Pietro: Sossio Aruta ammette che Delle Piane è molto geloso

Anche Ursula dice la sua e ammette di vedere Pietro abbastanza geloso. In effetti, nel video di presentazione è possibile vedere Delle Piane lanciare già qualche avvertimento alla Elia. La Bennardo, inoltre, si aspetta “che lei possa non andare d’accordo con le altre partecipanti”. Della stessa opinione è Sossio, il quale immagina già di vedere ‘una furia nel villaggio’ qualora Antonella si avvicinasse troppo ai single. Il pubblico, infatti, attende dei colpi di scena abbastanza forti da questa coppia. La Elia non è di certo una persona che le manda a dire, mentre Pietro si è dimostrato spesso abbastanza geloso. Dunque, non possiamo non attendere questi colpi di scena, ricordandovi che la nuova edizione di Temptation Island inizierà il prossimo 2 luglio.