Temptation Island anticipazioni, appartati a telecamere spente: ecco chi

Anticipazioni Temptation Island Vip seconda puntata: una coppia rischia grosso dopo la scelta di lui di andare nella casa delle single

Anche a Temptation Island Vip alcune coppie rischiano di scoppiare. E non bisogna aspettare nemmeno chissà quanto tempo! Nathalie e Andrea hanno deciso di prendere parte al reality show per mettere alla prova la loro relazione: riuscirà a superare tutte le insidie? Andrea Ippoliti ha però subito mostrato un certo interesse per la single Zoe Mallucci, la quale non si è tirata assolutamente indietro al suo corteggiamento velato. E, attraverso le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island Vip, sappiamo quello che succederà tra i due.

Andrea e Zoe insieme senza telecamere. Cos’è successo? Il video

Dopo aver appreso delle querele di Elga Enardu, adesso sappiamo cosa succederà nella seconda puntata di lunedì 16 settembre 2019. Vi possiamo dire con esattezza che Zoe e Andrea si apparteranno lontani dalle telecamere: la pagina Instagram del programma ha pubblicato un video in anteprima in cui si vedono i due che entrano nella casa delle single dove, in quel momento, non c’era nessuno… nemmeno le telecamere! Nel video si può sentire Zoe che dice ad Andrea: “Non c’è nessuno sopra. Da noi non c’è nessuno. Chi c’è? Ma quale amica mia! Che vuoi fare?”.

Ultime notizie su Temptation Island Vip 2

Come reagirà Nathalie Caldonazzo? Crederà che tra il suo fidanzato e la tentatrice ci sia stata una semplice chiacchierata? Intanto i telespettatori si sono fatti sentire su Instagram commentando il video in questo modo: “Povera Nathalie. Farà la stessa fine della fotonica Katia. Spero almeno che lei lo ripaghi con la stessa moneta”; “In questo caso è peggio lei di lui”. Un’altra fidanzata che ha ricevuto una notizia non proprio piacevole è stata la Pettinelli, che è scoppiata in lacrime dopo aver visto quello che ha fatto il compagno.