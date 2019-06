Temptation Island anticipazioni, Raffaella Mennoia svela tentatore molto “particolare”

Anticipazioni Temptation Island, le ultime news sulla nuova edizione

Temptation Island è in partenza e le ultime anticipazioni fanno davvero ben sperare, visto che alcune parlano di coppie quasi sfasciate, altre di una coppia che si è lasciata dopo pochissimi giorni, e altre ancora di tentatori e tentatrici agguerriti e tra l’altro conosciutissimi: pensate soltanto a Federica Lepanto, vincitrice con oltre l’80% dei voti di una delle vecchie edizioni del Grande Fratello ancora apprezzata dai fan della trasmissione. Oggi vogliamo parlarvi proprio dei tentatori del programma di Canale 5 e di una diretta divertentissima di Raffaella Mennoia che – come ben sapete – è autrice e redattrice.

Le parole di Raffaella Mennona su un tentatore molto “particolare” della nuova edizione

“Bella gente, buongiorno a tutti – queste le parole di Raffaella su Instagram –! Mancano pochissime ore alla prima di Temptation! Siete pronti? Io adesso vi spoilero, e non dovrei, mi uccideranno, il primo tentatore di quest’edizione di Temptation! Eccolo qui…”. Chi è comparso nelle sue storie? Forse chi conosce bene Raffaella lo sa: è stato nientepopodimeno che Saki a farsi riprendere, e quindi sì, cari lettori, quello della Mennoia era uno scherzo che forse avremmo dovuto prevedere tutti, visto che sarebbe stato strano privilegiare un solo tentatore rispetto agli altri.

Temptation Island, la nuova edizione alla partenza: cosa aspettarsi

La nuova edizione di Temptation Island si appresta a tornare sul piccolo schermo il lunedì su Canale 5. Finora lo show si è mostrato all’altezza delle aspettative e ha raggiunto dei risultati sempre più incoraggianti nel corso delle puntate. Siamo sicuri che anche quest’edizione non sarà da meno, anche alla luce delle parole di Maria De Filippi, e non vediamo l’ora di vedere tutte le coppie in azione. Ovviamente restate con noi perché non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!