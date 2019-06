Temptation Island inizia il 24 giugno: falò di confronto alla prima puntata

Temptation Island quando inizia e altre news: una coppia si è lasciata alla prima puntata

Continuano a ritmo spedito le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island. E nel corso della prima puntata, condotta come sempre da Filippo Bisciglia, è successo l’impensabile: una coppia ha chiesto subito il falò di confronto e si è lasciata. A rivelare la scoppiettante novità è il sito di Davide Maggio. Pare che due fidanzati abbiano richiesto a gran voce e in maniera lampo di rivedersi prima dei canonici 21 giorni imposti dal programma prodotto da Maria De Filippi. Al momento non è chiaro il motivo di questa decisione ma di sicuro non è stata la lontananza come accaduto per altre coppie in passato.

Una coppia di Temptation Island 2019 è già scoppiata

Dopo il falò di confronto – che è stato piuttosto acceso – questa coppia di Temptation Island è poi definitivamente scoppiata, lasciando di stucco il conduttore Filippo Bisciglia. In tanti anni di trasmissione mai era accaduta una cosa simile. Quale coppia si sarà detta addio? I protagonisti di questa edizione sono: Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, David e Cristina. Solo quest’ultimi sono già conosciuti al grande pubblico: qualche mese fa hanno partecipato al Trono Over di Uomini e Donne.

Quando inizia Temptation Island con Filippo Bisciglia

Contrariamente a quanto trapelato nelle scorse settimane, Temptation Island 2019 non inizierà lunedì 17 giugno. Il programma partirà ufficialmente lunedì 24 giugno, come annunciato sui profili social del format.