Temptation Island anticipazioni quarta puntata: doppio falò di confronto

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2020, edizione di settembre, si appresta a raggiungere la quarta tappa. Mercoledì prossimo andrà in onda infatti la quarta puntata e le anticipazioni non possono mancare di certo. Cosa succederà? In attesa dei video spoiler che arriveranno in settimana sul profilo Instagram ufficiale, a fine puntata è stato già mostrato un piccolo anticipo di ciò che ci aspetta. Queste le anticipazioni sulla quarta puntata di Temptation Island: partiamo col dire che Serena si presenterà al falò di confronto con Davide. Non è stato mostrato il suo arrivo nelle immagini che anticipano la prossima puntata, ma quando sono state inquadrate tutte le fidanzate al prossimo falò è stato possibile notare l’assenza di Serena. Ciò vuol dire che sarà uscita dal villaggio. Proseguiranno invece le altre quattro coppie. Per Carlotta arriverà un “video un po’ diverso” su Nello, come le ha detto Alessia. Alberto si riavvicinerà a Nunzia e andranno di nuovo vicini al bacio. Salvo invece perderà la calma e distruggerà sdraio e ante di armadi. In più ci sarà un nuovo falò di confronto!

Anticipazioni Temptation Island: cosa vedremo nella quarta puntata di mercoledì 7 ottobre 2020

Tutto questo succederà nella puntata di mercoledì 7 ottobre, ma cosa è successo invece stasera? Facciamo un breve riassunto di quanto visto. Carlotta è sempre più convinta che il suo fidanzato Nello non la ami più. Si è convinta di questa cosa dopo averlo visto approcciarsi con la single Benedetta ed è sicura che a lui piaccia. Nello ha portato in esterna Benedetta e in effetti non ha negato di provare una certa attrazione per lei. E poi Carlotta ha conquistato il Web con le sue frasi divertenti e ironiche al falò: è di sicuro una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Ma abbiamo anche visto il nuovo falò tra Anna e Gennaro: lei non ne ha voluto più sapere. Il viaggio della nuova coppia Salvo e Francesca non è iniziata nel migliore dei modi: lei ha già pianto al falò e lui sembra non voler capire i reali problemi che hanno come coppia. Veniamo quindi alle altre tre coppie.

Temptation Island 2020, cosa è successo fino a oggi

Nadia e Stefano sono sempre più complici, ma secondo Antonio è possibile che la sua fidanzata stia trovando con questo tentatore una dimensione di gioco, in amicizia. Eppure sembrava aver perso l’orientamento quando Stefano ha deciso di lasciare Temptation Island (salvo poi tornare nel villaggio). C’è stato un colpo di scena tra Alberto e Speranza: lui è andato vicino al bacio con Nunzia, poi però ha fatto un passo indietro. Alberto ha detto infatti di sentirsi in colpa verso la fidanzata, ma Speranza non sembra propensa a credergli. E siamo arrivati così a Serena e Davide, su cui scopriremo il finale nella prossima puntata.