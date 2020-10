Alberto e Nunzia quasi bacio, Speranza dice addio? Il Web anticipa il finale

Terza puntata di Temptation Island rivelatrice per Speranza e Alberto. Alessia Marcuzzi ha raggiunto la ragazza nel villaggio per capire le sue intenzioni. Si erano lasciati all’ultimo falò con la fidanzata di Alberto intenzionata a chiedere il falò di confronto, ma ha accettato il consiglio di rifletterci un po’. Speranza si è confidata molto con Alessia, raccontandole tutte le sue insicurezze. Ne ha così tante da pensare che se dovesse lasciarsi con Alberto potrebbe non fidanzarsi più. Ha ammesso di non vere molta autostima, ma Alessia le ha fatto capire che invece dovrebbe averne tanta perché è una bellissima ragazza e che dovrebbe essere più sicura di sé stessa, più forte. La conduttrice ha aggiunto che questo percorso per Speranza è una crescita e non se lo aspettava. Alla fine, comunque, Speranza ha deciso di seguire i consigli della Marcuzzi e delle altre fidanzate e di non abbandonare Temptation Island. Per lei però è arrivato subito un video nel Pinnettu.

Temptation Island 2020, Alberto e Speranza vicini all’addio?

Alberto e la single Nunzia si sono battibeccati un po’ su chi non avesse dato la buonanotte all’altro: come due fidanzatini. E poi ancora sguardi complici tra loro e carezze sulla gamba. “Questo sta fuori”, ha detto Speranza. Anche le altre fidanzate hanno commentato in modo negativo il comportamento di Alberto, Serena è arrivata a dire: “Questo è stupido”. Speranza invece si è chiusa nel silenzio più totale e non ha voluto in alcun modo commentare le immagini appena viste. Poi è stato tempo di falò e Alessia l’ha subito messa in guardia: “Andremo per gradi”. Troppo materiale da visualizzare, evidentemente. Alberto e la tentatrice sono inseparabili nel villaggio, sempre insieme e sempre abbracciati a scambiarsi confidenze e pensieri dolci. Nel primo video i due erano anche vicinissimi al bacio. E hanno dormito insieme in giardino. Speranza ha commentato il video con la convinzione di voler troncare la relazione. Poi ha detto di avere ormai certezza che al di fuori il fidanzato abbia fatto di peggio. Eppure non ha mai trovato prove, né lo ha beccato sul fatto nonostante abbia provato a cercare indizi che confermassero i suoi sospetti. E subito via col secondo video.

Alberto e Speranza, lui fa un passo indietro: “Il pensiero di farla stare male fa star male anche a me”

Alberto dopo un bagno in mare e sussurri a distanza ravvicinata ha confermato che non si sta ponendo molti limiti, e ha chiesto conferma a Nunzia del fatto che lei fosse un po’ più coinvolta. Lei ha confermato. Insomma, sembravano video di due fidanzati alle prime uscite insieme. Speranza ha iniziato a domandarsi cosa stia trattenendo il fidanzato ancora a Temptation Island, visto che ha trovato questa intesa. E non solo, perché la fidanzata al falò ha raccontato che Alberto ha fatto cose che non fa mai con Nunzia. C’era un terzo video, però. Speranza si aspettava un bacio, ma non è andata così, anzi al contrario. Alberto ha confidato a Davide di non stare bene pensando che Speranza soffriva con i suoi video. Poi ha aggiunto di sentirsi in colpa, pensando che sono sedici anni insieme. “Il pensiero di farla stare male fa star male anche a me”, ha detto.

Speranza vuole lasciare Alberto, ma il Web non le crede

Il fidanzato ha ulteriormente affermato di essere quasi sicuro di non essere più innamorato, ma di essere in crisi. Non era convinto al cento per cento di chiudere questa storia ed è sembrato tormentato dai pensieri in questo terzo video. Speranza non ha creduto a ciò che ha sentito: “Lui non rimpiange niente, è finto. Vuole fare la vittima. No, non pensa a me. Lui è cattivo proprio”. Era molto arrabbiata e sembra intenzionata a restare nel villaggio, e non solo: “Se ne deve uscire piccolo così, ma da solo”. Su Twitter però sembrano non credere alla volontà di Speranza di troncare il rapporto, anzi sembrano piuttosto certi che perdonerà Alberto.

Sappiamo tutti che Speranza se lo riprenderà al Falò / un mese dopo

#TemptationIsland — Giorgia ???? (@GioBallerini99) September 30, 2020

Speranza, tanto abbiamo capito tutti che te lo accollerai di nuovo, su.#TemptationIsland — Moon_Shadow???? (@moonshadow_369) September 30, 2020