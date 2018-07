Temptation Island anticipazioni: mappa dei movimenti delle coppie in attesa dei falò

Temptation Island: tutti i movimenti delle coppie prima dei falò di confronto

Manca ormai poco alla prossima puntata di Temptation Island che si preannuncia ricca di colpi di scena. Tutti si stanno chiedendo come andrà a finire tra le coppie e in molti stanno iniziando a immaginarlo. Mentre siamo in attesa dei falò di confronto, fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici sono tornati alla normalità. In molti si sono visti anche al di fuori dell’isola delle tentazioni, altri sono andati in vacanza. Ci saranno andati con o senza il rispettivo partner?

Lara e Michael sono in città diverse

Sappiamo che Michael si trova in Salento, dove ha anche incontrato il suo compagno di avventura a Temptation Island Gianpaolo. Sui social è stata segnalata una foto di Michael con una donna bionda alle sue spalle. Dalla foto non si riesce a capire se il volto della ragazza in questione sia proprio quello di Lara, ma dalle ultime condivisioni sui social di quest’ultima possiamo affermare che Lara si trova a Milano.

Gianpaolo e Martina: lui incontra Michael

Dopo che Martina ha baciato il tentatore Andrew quello che vediamo dai social è che Gianpaolo si gode il relax e le belle serate con gli amici nel suo Salento. Terra in cui ha incontrato anche Michael, il fidanzato di Lara. Martina, invece, è tornata nella sua Roma, città di cui iniziava a sentire le mancanze soprattutto quelle dei suoi affetti. Questa sera Martina sarà insieme a Giada e Raffaela, serata tra donne!

Giada e Francesco: il falò di confronto

Nella prossima puntata di Temptation Island vedremo il falò di confronto tra Giada e Francesco. Fino ad ora abbiamo collezionato degli indizi che portano a far pensare che i due possano essersi separati dopo il programma. Questo però non è una certezza. Giada è in viaggio per raggiungere la sua compagna di avventura a Temptation Island Raffaela, mentre Francesco è a Milano..

Raffaela e Andrea: non si sono allontanati troppo

Raffaela e Andrea si trovano nella stessa regione: la Campania. Raffaela sta per essere raggiunta da Giada e Martina, conosciute proprio sull’isola delle tentazioni. Andrea si trova in Costiera Amalfitana con degli amici. Nessuna serata insieme, ma almeno non sono proprio così lontani…