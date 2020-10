Temptation Island anticipazioni, Carlotta e Nello: un finale inaspettato

L’ultima puntata di Temptation Island andrà in onda il prossimo martedì 20 ottobre. Il pubblico di Canale 5 scoprirà finalmente cosa è accaduto alle varie coppie un mese dopo, ma ovviamente assisterà agli ultimi falò di confronto. In particolare, c’è grande attesa da parte dei telespettatori sul finale di Carlotta e Nello. Si tratta della coppia più apprezzate dal pubblico. A catturare l’interesse è stata proprio la 27enne, che grazie alla sua ironia e alle sue battute è riuscita a farsi amare proprio da tutti. Bisognerà fare molta attenzione a cosa accadrà nel corso dell’ultima puntata, in quanto il pubblico la vedrà soffrire molto. Dalle prime anticipazioni si sa che Carlotta si ritroverà a vivere momenti di grande sconforto, prima del falò di confronto finale. Ma ora a dare qualche altra news su ciò che succederà durante questa attesissima puntata è il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. Sembra proprio che il falò di confronto di Carlotta e Nello lascerà tutti senza parole. Cosa accadrà tra i due? Sicuramente non mancheranno i colpi di scena!

Temptation Island anticipazioni, Carlotta e Nello: il falò di confronto finale lascerà tutti senza parole

Le prime immagini dell’ultima puntata avevano già mostrato qualche anticipazione su ciò che accadrà a questa coppia. Ora, però, il Magazine svela: “Un falò di confronto particolarmente burrascoso vi aspetta: è quello tra Carlotta e Nello”. Da queste parole si intuisce che il falò per questi due protagonisti non sarà per nulla semplice, anzi. “Il finale del loro percorso vi lascerà senza parole“, annuncia il Magazine. Questa coppia si dirà definitivamente addio? Per scoprirlo, è necessario attendere la messa in onda dell’ultima puntata. Nel frattempo, il pubblico vuole scoprire quale decisione prenderanno Speranza e Alberto, anche se ormai il loro finale sembra essere già stato scritto!

Anticipazioni Temptation Island: le interviste delle coppie un mese dopo il falò finale saranno accese

Il pubblico di Canale 5 assisterà a nuovi e interessanti colpi di scena in quest’ultimo appuntamento del reality delle tentazioni, condotto da Alessia Marcuzzi. Il Magazine, inoltre, anticipa che le interviste fatte alle coppie un mese dopo il loro falò di confronto “saranno particolarmente accese a sorpresa”. Non solo, anche i tentatori faranno le loro dichiarazioni durante questi confronti. I telespettatori scopriranno se è cambiato qualcosa dopo un mese dal falò finale e i momenti di suspense non mancheranno!