Anticipazioni Temptation Island ultima puntata: Carlotta lascia Nello?

Prima di scoprire le anticipazioni di Temptation Island sull’ultima puntata è bene ricordare che ci sarà un cambio di serata la settimana prossima. Scopriremo come andrà a finire per le sette coppie, perché alle sei di partenze se ne è aggiunta una in corsa, martedì 20 ottobre 2020. Già in questi giorni si vociferava del cambio di programma per l’ultima puntata: non andrà in onda mercoledì ma martedì a causa della Champions League. La competizione calcistica europea riaprirà i battenti e proprio in quei giorni ci saranno le prime partite delle squadre italiane. Dato che mercoledì Mediaset manderà in onda la partita dell’Inter contro il Borussia M’Gladbach, Temptation Island anticiperà al martedì sera per l’ultima puntata di questa edizione autunnale. Ma cosa succederà? Scopriamo le anticipazioni!

L’ultima puntata di Temptation Island in onda martedì 20 ottobre 2020: le anticipazioni

Ci siamo lasciati con il falò di Speranza e Alberto in sospeso, con una domanda di Alessia Marcuzzi rivolta a lui: “Sei innamorato?”. Visto il suo percorso, con tanto di bacio alla tentatrice Nunzia, forse possiamo immaginare la sua risposta. Ma dato che ha quasi giustificato il suo percorso dicendo di averlo fatto per il bene anche di Speranza, non sorprenderebbe più di tanto una risposta affermativa a quella domanda. Lo scopriremo martedì prossimo, dove vedremo anche il falò di Carlotta e Nello. Francesca e Salvo invece si sono incontrati un po’ in anticipo. A fine puntata ci sono state le consuete anticipazioni di Temptation Island sulla prossima: Speranza chiederà ad Alberto cosa prova per la tentatrice Nunzia e lui forse tentennerà nel rispondere.

Anticipazioni Temptation Island, l’ultima puntata: tutte le coppie un mese dopo

Alberto dirà di essere stato sé stesso nel percorso, ma Alessia e Speranza non molleranno la presa e continueranno a chiedergli cosa prova dopo i giorni nel villaggio. E passiamo a Carlotta e Nello. Lui organizzerà una romantica sorpresa per il compleanno di Benedetta, con tanto di scritta luminosa e cena a lume di candela. Carlotta sarà distrutta, dirà che Nello ha rovinato tutto e che non vuole perdonarlo. Anzi, non ne è capace e lui lo sapeva benissimo. Infine Alessia incontrerà tutte le coppie un mese dopo e scopriremo se hanno mantenuto fede alle loro scelte al falò di confronto.