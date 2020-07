Temptation Island anticipazioni, Andrea molla tutto? “Strade diverse”

Andrea Battistelli e Anna Boschetti ai ferri corti? Il ragazzo ha deciso di proseguire il proprio percorso a Temptation Island 2020 nonostante abbia visto dei video della fidanzata che l’hanno fatto andare di matto! Non riesce a capire come abbia potuto spingersi a tanto e si convince, puntata dopo puntata, che non stia assolutamente rispettando il loro rapporto. Anna ha deciso di mettere alla prova il loro amore con tutte le armi che ha a sua disposizione: il suo obiettivo precipuo è quello di far ingelosire Andrea; quest’ultimo, però, crede che sia solo una scusa per avvicinarsi ai tentatori che più le piacciono. Andrea ha ricevuto il sostegno sia da parte del pubblico (che non crde minimamente alle tattiche messe in atto da Anna) sia da parte dei suoi compagni di villaggio: è stato Lorenzo Amoruso ad averlo convinto a restare a Temptation Island per avere sempre più prove riguardanti la sua relazione. Uscirà con Anna Boschetti dal docu-reality oppure si definisce al momento single?

Anticipazioni Temptation Island questa sera: cosa succede tra Anna e Andrea? La reazione del ragazzo

L’ultimo video di anticipazioni di Temptation Island – pubblicato su Instagram – ci fa capire che Andrea Battistelli non ne può più. Ha visto qualcosa che non gli è piaciuto per niente, più grave rispetto a quelli che lui vede come passi falsi da parte della compagna. Cosa sarà successo? Parole di fuoco: “Ognuno prenda strade diverse. Poi fatti la vita tua con Carletto!”. Qualche atteggiamento nei confronti dei tentatori ha fatto uscire dai gangheri Andrea, il quale pensava di avere conferme positive sulla sua storia.. e invece! Se prima aveva dei dubbi sul mettere al mondo un figlio, adesso quei dubbi sono scomparsi con un colpo di spugna: crede che non sia lei la donna giusta. Cambierà idea durante il falò di confronto? Lui è perdutamente innamorato di Anna e sarà complicato dividere davvero le loro strade. Persino i fratelli di Andrea sono intervenuti dopo alcuni comportamenti della fidanzata. Darà loro ascolto?

Temptation Island news, Anna e Andrea escono insieme?

Andrea e Anna di Temptation Island 2020 potrebbero uscire dal programma insieme, visto il sentimento forte che li lega (nonostante lei lo stia deludendo); lo stesso vale per Manila e Lorenzo: nella puntata di questa sera, lui perderà le staffe dopo aver visto un video e crederà sia giusto interrompere tutto. Lo farà davvero? Scopriremo questo e tanto altro ancora con le nuove puntate di Temptation Island.