Temptation Island anticipazioni Lorenzo: “Fuori di capoccia”, reazione

Lorenzo Amoruso ha visto un video della sua fidanzata Manila Nazzaro che lo ha mandato fuori di testa. Lui – il saggio di Temptation Island 2o2o – non riuscirà a tenere a freno la rabbia a seguito di alcune scene che ha mal digerito. Cos’è successo? Lorenzo ha deciso di partecipare al docu-reality di Canale 5 per avere un’ulteriore conferma di voler costruire un futuro meraviglioso assieme alla conduttrice e, durante il suo percorso, sta avendo delle risposte precise. Ma anche delle arrabbiature non di poco conto! Manila Nazzaro ha fatto qualcosa (che scopriremo precisamente nella puntata di giovedì 23 luglio) che ha irritato molto l’ex calciatore. E la sua reazione parla chiaro. Era consapevole che Temptation Island non è proprio una passeggiata di salute e che si sarebbe fatto il sangue amaro, ma non si sarebbe mai aspettato certe confessioni e atteggiamenti da parte di Manila. Tutto di risolvibile? Sicuramente sì, considerato che la coppia è tenuta unita da un amore indissolubile.

Anticipazioni Temptation Island, Lorenzo e Manila: la rabbia dopo il video. Cosa sta succedendo alla coppia?

La pagina Instagram di Temptation Island ha pubblicato un video-anticipazione dove si può vedere un Lorenzo Amoruso incollerito a causa di alcune uscite da parte della sua fidanza. Qualcosa non gli è proprio piaciuto: “Questo mi fa andare fuori di capoccia!”. E ha fatto volare un cuscino. Non lo abbiamo mai visto così, quindi Manila avrà detto o fatto qualcosa che, per lui, non è facile da accettare. Sanno entrambi, comunque, che il docu-reality avrebbe dato filo da torcere: Manila e Lorenzo stanno affrontando il percorso rimanendo sé stessi e quindi può accadere che qualche confessione di troppo possa dar fastidio; ma sanno anche bene che non possono mandare tutto all’aria, dopo i grandi passi avanti che hanno fatto come coppia (non mancano anticipazioni sul loro destino dopo Temptation Island).

News e gossip Temptation Island: tutto quello che bisogna sapere sul docu-reality

Lorenzo e Manila sono più forti di tutte le difficoltà poste sul loro cammino a Temptation Island. Non sono, comunque, le uniche news sul programma, non per forza legate all’ultima edizione: per esempio, sappiamo che la storia di Massimo e Sonia è ufficialmente giunta al capolinea. Cosa succederà, invece, alle coppie di Temptation Island 2020? Avranno dei ripensamenti, decideranno di dividere le strade o capiranno che l’amore è più forte di ogni tentatore e tentatrice?