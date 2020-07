Anna e Andrea, i fratelli di lui intervengono: “Se è così, spero esca da solo”

Anna Boschetti e Andrea Battistelli sono destinati a essere tra i principali protagonisti di Temptation Island 2020. Non che ci sia una coppia destinata a rimanere fuori dalle attenzioni del pubblico, vista la prima puntata. Non sappiamo come si evolveranno le varie situazioni, ma ieri sera abbiamo avuto un bell’assaggio su tutti i partecipanti. Anna e Andrea sono fidanzati da 2 anni e hanno partecipato perché lei vorrebbe un figlio, lui invece preferirebbe aspettare. Al primo falò con Filippo Bisciglia, quindi dopo pochi giorni nei villaggi, Anna ha già messo in atto la sua strategia per ottenere ciò che vuole. Una strategia che le è costata molto, visto che è stata massacrata sia dagli altri fidanzati sia sul Web. Ma oggi a parlare sono due persone che conoscono molto bene la coppia: i fratelli di Andrea di Temptation Island. Fanpage ha raggiunto infatti Serena e Pierluigi, che hanno parlato di quanto è successo e si è detto nella prima puntata di ieri.

La sorella Serena ha ammesso di essere rimasta parecchio colpita da quanto detto dalla cognata, secondo lei Anna ha espresso concetti duri ma l’ha anche difesa su una questione. Serena non pensa che Anna stia con Andrea esclusivamente per una questione economica. Secondo lei, infatti, la fretta di avere un figlio con Andrea deriva soltanto dalla stabilità del loro rapporto e non da altro, come hanno pensato in tanti. Certo è anche dell’opinione che potrebbe aspettare, visto che non sarebbe l’unica donna a diventare mamma a 40 anni. Avendo anche già due figlie, oltretutto. A proposito del tranello teso al fratello, Serena ha detto: “Mi auguro che, se quella parte diabolica esiste davvero, lui esca da solo. Lei è quella che gestisce la storia, è una donna, ha due figlie, sono tutti elementi che fanno differenza tra loro”.

Cosa pensa invece Pierluigi, il fratello di Andrea Battistelli? Anche lui non l’ha presa benissimo: “Ci sono rimasto male, non pensavo dicesse certe cose. Addirittura la famiglia che naviga nell’oro, che Andrea è cresciuto sotto una campana di vetro. Tutte cose un po’ strane. […] tutta questa voglia di avere un bambino e poi di aggiungere che ‘lui non ha problemi, sta bene economicamente’, non l’ho capito”. Pierluigi sembra pensarla come Lorenzo Amoruso, che ieri ha sottolineato – con il suo già iconico “E allora?” urlato nel Pinnettu – il fatto di battere sempre sulla situazione economica di Andrea.

La famiglia Battistelli comunque pare appoggiare la coppia. La mamma di Andrea ha detto che se lui è felice così, allora va bene. Pierluigi la pensa allo stesso modo. Serena invece sembra propendere più verso il pensiero del papà, pensa infatti che sia normale desiderare per Andrea una ragazza della sua età con cui costruirsi un futuro da zero con calma. Ma se Andrea è innamorato, ha aggiunto, allora alza le mani. Papà Battistelli invece pare sia più sveglio e che riesca a vedere oltre le cose, come hanno raccontato i suoi figli. “Andrea capirà cosa fare, è un ragazzo maturo”, ha aggiunto il fratello di Andrea.