Temptation Island anticipazioni 5° puntata: il colpo di scena inatteso

Cosa accadrà nella quinta puntata di Temptation Island 2023? Il nuovo appuntamento andrà in onda nella prima serata di lunedì 24 luglio 2023. Le anticipazioni rivelano che nella prossima puntata Perla avrà modo di vedere il video che riguarda Mirko, che le ha fatto trascorrere momenti di grande ansia. Ebbene Filippo Bisciglia ha anticipato che ci saranno per questa coppia dei grandi colpi di scena! Cosa avrà combinato Mirko con Greta? Inoltre, nella quinta puntata ci sarà un nuovo e inaspettato falò di confronto anticipato, richiesto da una delle fidanzate.

Temptation Island 2023: cos’è successo nella quarta puntata

La quarta puntata del reality show delle tentazioni è iniziata con il secondo e ultimo falò di confronto di Gabriela e Giuseppe. L’epilogo di questa coppia nel programma non ha ricevuto approvazione dal pubblico, che si è scagliato anche contro Filippo Bisciglia. La serata è andata avanti con il riassunto degli ultimi fatti legati al percorso di Perla e Mirko. La ragazza è stata chiamata due volte nel Pinnettu per vedere due filmati sul fidanzato, sempre più vicino alla single Greta. Mentre il primo ha generato solo un po’ di rabbia in Perla, con il secondo video non ha trattenuto le lacrime.

Si è passati poi a Francesca e Manuel, coppia sempre più in crisi. Al falò, entrambi non hanno ricevuto alcun video. Al contrario, Perla si è ritrovata di fronte a una situazione spiacevole. Dopo un primo filmato deludente che l’ha lasciata in lacrime, Bisciglia le ha proposto di prendere un po’ d’aria e di seguire il secondo video una volta rientrata nel villaggio. Qui Perla si è subito sfogata con Igor. Ed è stato proprio un video che l’ha vista sempre più vicina al tentatore che ha destabilizzato ulteriormente Mirko.

Quest’ultimo non ha reagito ben nel vedere la fidanzata così coinvolta con Igor. Tornato nel villaggio dei fidanzati, Mirko ha sfogato la sua rabbia parlando con gli altri compagni d’avventura. A calmarlo ci ha pensato Greta, che l’ha confortato e gli ha strappato un piccolo sorriso. La quarta puntata di Temptation Island 2023 è andata avanti con il percorso di Ale e Federico. Proprio lei ha dato vita a un grande colpo di scena, a qualcosa che non era mai accaduto prima.

La puntata è poi andata avanti con il percorso di Vittoria e Daniele, probabilmente per ora la coppia più tranquilla tra tutte quelle ancora presenti nei villaggi. Questa serata, però, è stata abbastanza turbolenta per lui. Infatti, Daniele ha assistito per la prima all’avvicinamento della fidanzata a un tentatore, attraverso un video nel Pinnettu. Non solo, il fidanzato ha avuto modo di assistere ad altre scene legate a Vittoria e al single. Non è andata meglio a lei, in quanto Daniele continua ad avere uno stretto rapporto con Benedetta.

Allo stesso tempo, Vittoria si è resa conto di non sentire poi così tanto la mancanza di Daniele. La quarta puntata si è conclusa con uno sfogo di Perla, che ha visto il video tanto atteso di Mirko nel villaggio delle fidanzate.