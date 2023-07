Temptation Island anticipazioni 4° puntata: tutto fumo niente arrosto

Conclusa la messa in onda della terza puntata di Temptation Island 2023 è già tempo di anticipazioni in vista del quarto appuntamento previsto per lunedì 17 luglio.

Diversi i colpi di scena visti il 10 luglio, con una trama che si è chiusa definitivamente con un lieto fine e un’altra che è scoppiata (ma ci sono dubbi sulla vicenda su cui torneremo a breve). Restano invece apertissime le altre love story, seppur scricchiolanti (d’altra parte lo prevede il format).

Temptation Island, cosa succederà nella quarta puntata e momenti chiave della terza

Davide e Alessia : a inizio puntata è andato in scena il falò di confronto. Prima le accuse reciproche, poi la scelta di uscire assieme dal programma (Alessia è stata bersagliata da tantissimi utenti e pure Bisciglia ha lasciato intendere di stare dalla parte di Davide);

: a inizio puntata è andato in scena il falò di confronto. Prima le accuse reciproche, poi la scelta di uscire assieme dal programma (Alessia è stata bersagliata da tantissimi utenti e pure Bisciglia ha lasciato intendere di stare dalla parte di Davide); Gabriela e Giuseppe : altrò falò di confronto, stavolta conclusosi senza lieto fine. Ma c’è un grande ma perché Bisciglia ha assicurato che i due giovanotti sono stati protagonisti di nuovi risvolti (si mormora che siano tornati assieme. Alcune segnalazioni sostengono addirittura che i due campani abbiano messo in piedi una sceneggiata per visibilità);

: altrò falò di confronto, stavolta conclusosi senza lieto fine. Ma c’è un grande ma perché Bisciglia ha assicurato che i due giovanotti sono stati protagonisti di nuovi risvolti (si mormora che siano tornati assieme. Alcune segnalazioni sostengono addirittura che i due campani abbiano messo in piedi una sceneggiata per visibilità); Vittoria e Daniele . Lei è tentata dal single Tommaso che ha dato del troglodita a Daniele il quale ha legato con la giovane Vittoria. Non tira un bel clima ma al momento non è accaduto nulla di catastrofico. Nessuna anticipazione interessante, per ora, da segnalare.

. Lei è tentata dal single Tommaso che ha dato del troglodita a Daniele il quale ha legato con la giovane Vittoria. Non tira un bel clima ma al momento non è accaduto nulla di catastrofico. Nessuna anticipazione interessante, per ora, da segnalare. Francesca e Manuel : stesso discorso valido per Vittoria e Daniele. Pure in questo caso zero anticipazioni.

: stesso discorso valido per Vittoria e Daniele. Pure in questo caso zero anticipazioni. Perla e Mirko : lui si è avvicinato alla single Greta. Perla di tutta risposta ha voluto approfondire la conoscenza con il single Igor. Qualche fuoco d’artificio potrebbe esserci.

: lui si è avvicinato alla single Greta. Perla di tutta risposta ha voluto approfondire la conoscenza con il single Igor. Qualche fuoco d’artificio potrebbe esserci. Ale e Federico: lei ha chiesto un falò di confronto, lui si è rifiutato. “Chiedo che lui non veda più nulla di quello che succede qui”, ha chiesto Alessia (la scena la si vedrà nella prossima puntata). La giovane, dopo il rifiutò del falò del compagno, vuole lasciarsi del tutto andare senza più pensare alla sua love story.

Temptation 2023, il meglio c’è già stato?

Insomma, di colpi di scena in vista della 4° puntata ne sono previsti pochi, si prospetta uno scenario da tutto fumo e niente arrosto. A giudicare da ciò che si è visto nelle prime tre puntate e dalle coppie rimaste in gioco, pare che il meglio, o il peggio (dipende da come la si pensa), sia già stato messo in onda. Le coppie rimaste in scena sono quelle più ‘mosce’. Ma mai dire mai, le vie di Temptation sono infinite…