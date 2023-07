Temptation Island: il mondo al rovescio di Alessia, Bisciglia ‘partigiano’

Alessia non ha convinto, il suo compagno Davide un po’ di più. Terza puntata di Temptation Island, la coppia è arrivata al fatidico falò di confronto definitivo. E sono stati fuochi d’artificio. Riassumendo: i due sono entrati nel programma con alle spalle una storia di 11 anni. Per 2 anni Alessia ha avuto una storia clandestina con un altro lui. Insomma, roba mica da poco. Ciò detto, iniziato il programma, Alessia, scherzo del destino, si è avvicinata ‘pericolosamente’ al tentatore Davide già rinominato dal pubblico il sosia di “Raoul Bova” (per non ingarbugliarci, da ora, chiameremo il single “Raoul Bova”).

A richiedere il falò immediato è stato Davide, fuori dalle grazie. Pronti via, ecco nuove immagini in cui si è vista Alessia tuffarsi sotto le coperte in un abbraccio con “Bova”. “Io piangevo per te in quel momento, lui mi è stato vicino”, la giustificazione della donna. Il compagno è sbroccato, dandole della bugiarda che non ammette la verità nemmeno innanzi all’evidenza. Su Twitter si è scatenato il caos, con una pioggia di cinguettii tutt’altro che carini nei confronti di Alessia.

“Piangevo per te, non parlarmi in questo modo. Hai modi di m**da, nessuna donna vuole un uomo che le alza la voce”, ha proseguito Alessia. Davide ha controreplicato: “Il mio cuore pensa a te, ho occhi solo per te. Mai avuto malizia con le tentatrici. Tu non l’hai fatto, con quel tentatore…”. A questo punto è intervenuto Filippo Bisciglia in veste “partigiano” che, in modo velato ma palese, ha cercato di far intendere alla donna che stava uscendo dai binari. “Con il single ti sei abbracciata solo quando piangevi?”, la domanda secca del conduttore. Alessia ha farfugliato qualcosa di poco convincente. Sui social altra cascata di commenti poco lusinghieri per lei.

“Ti piace questo uomo? Usciamo separati e lo conosci. Spiegami cosa vuoi”, la presa di posizione netta di Davide. “Voglio che tu cambi in casa, che mi abbracci e mi baci”, la replica della fidanzata. Davide ha tirato fuori una frase ad effetto e ficcante: “Parole parole, ma i fatti? Le parole le mangia il vento, io sono ancora qui a dirti che ti amo”. Altra incursione di Bisciglia in versione “partigiano” a favore dell’uomo: “Lui è qui a dirti che ti ama, tu cosa provi?”.

Lieto fine

“Lo amo, ma sono tanto inc…ta. Ma il mio nervoso è perché mi critichi sempre a casa”, ha sostenuto Alessia. Sui social ha continuato a fare incetta di critiche. Davide è tornato a tuonare dopo aver visto altre immagini di “Bova” e la compagna: “Mi hai rotto il c..o, ti aarampichi sempre sugli specchi. Dammi una spiegazione a queste immagini”.

“Non ho fatto nulla, che ho fatto?”, la replica della donna che, a quanto pare, vede il mondo al rovescio in determinati frangenti. Morale della favola? Davide: “Io voglio tornare a casa con lei”. “Se fai lo str*zo guarda che chiamo Filippo”, la chiosa sorridente di Alessia. E lieto fine fu.