Temptation Island, Anna e Andrea: la verità di Matteo Venza

Il blogger non ci sta, rompe il silenzio e dice la propria sulle accuse che lo hanno colpito in seguito alle indiscrezioni fatte circolare sul web sulla fine della storia d’amore tra i due partecipanti di Tempation Island 7

Nelle scorse ore Anna Boschetti e Andrea Battistelli sono stati protagonisti di una diretta Instagram piuttosto scoppiettante che li ha visti impegnati in una furiosa lite. La coppia che aveva partecipato a Temptation Island 7 aveva deciso di andare oltre le proprie incompatibilità caratteriali per far trionfare il loro amore. Tuttavia, qualcosa sembra essere andato storto.

Recentemente tra i due la situazione parrebbe piuttosto complicata da quando, pochi giorni fa, Matteo Venza ha lanciato la bomba sulle sue stories circa la situazione sentimentale della coppia. Portando tutto al condizionale aveva dichiarato:

“Molti stenteranno a crederci per quanto sto per dire, ma pare (uso il condizionale) che Andrea abbia tradito Anna con diverse ragazze tra cui due ex tentatrici del loro Tempation Island…! Anna avrebbe già fatto le valigie ad Andrea per lasciare la loro abitazione…”

Successivamente Anna è stata paparazzata mentre caricava delle valigie in una macchina e con delle camicie da uomo in mano, probabilmente di Andrea. Il blogger ha riportato tutto su Instagram con tanto di foto e didascalia:

“Avvistata Anna Boschetti mentre mette in auto delle valigie. Se notate in mano ha delle camicie da uomo… saranno del suo (ormai ex) Andrea?”

Le indiscrezioni sono corse sul web così velocemente da far intervenire anche l’ex partecipante di Temptation Island, Lorenzo Amoruso, compagno della ex Miss Italia Manila Nazzaro. Nella settima edizione Andrea e l’ex calciatore avevano stretto una forte amicizia. Infatti, Lorenzo si era distinto per aver preso sotto la sua ala il venticinquenne e per averlo difeso a spada tratta dagli attacchi della fidanzata.

Anche in questo caso Lorenzo Amoruso, in una sua storia Instagram in cui si mostrava nel ristorante di Battistelli, non è venuto meno al suo compito. “Non credete alle ca..ate che stanno dicendo in giro. Qui c’è una persona seria. Parola di bomber!” ha dichiarato. E pare che questa sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La provocazione è stata subito colta da Anna che ha voluto immediatamente chiarire la sua versione dei fatti, non senza aggiungere una stoccata ad Amoruso.

“A questo punto parlo io dato che è sceso da Firenze l’avvocato delle cause perse a prendere le parti del bello. Non ti permetterò più di nominarmi e parlare di me. Pensa alla tua vita e parla della tua vita se hai da dire qualcosa.”

Successivamente ha confermato i rumors portati avanti da Amedeo Venza aggiungendo che Andrea avrebbe passato diverse ore (fino alle quattro del mattino) in compagnia di due tentatrici chiuso nel suo ristorante. Nella serata di ieri Andrea, durante la sua diretta Instagram delle 20.00, avrebbe smentito totalmente il tradimento nei confronti della Boschetti ma l’ex compagna non ha esitato ad urlargli contro di avere le prove con tanto di video e chat.

Nel frattempo diversi utenti avrebbero accusato il blogger di essere stato il motivo di rottura della coppia. A questo punto Matteo Venza ha colto la palla al balzo per invitare Anna a parlare in diretta ai suoi followers di Instagram e chiarire di non essere colpevole per quanto accaduto ai due.

“Questa sera vorrei fare una diretta per spiegare che non sono io il motivo della rottura tra Andrea e Anna, come scrivevano alcuni utenti ieri… perché se la notizia non fosse uscita dal mio profilo sarebbe uscita da qualche altra parte…E a tal proposito vorrei invitare Anna… Accetti l’invito per una diretta this evening?”

Anna ha replicato di non essere disponibile questo pomeriggio ma proporrebbe l’indomani. Poche ore dopo ha pubblicato una storia avvisando: “A quanto sembra domani c’è una diretta con Amedeo. Ne vedrete delle belle!”.