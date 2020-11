La storia di Anna Boschetti e Andrea Battistelli dopo Temptation Island sta creando non poche polemiche. In particolare, il pubblico vuole scoprire se davvero il 27enne abbia tradito la fidanzata in queste ultime settimane. La 37enne ha rivelato, attraverso i social, che il giovane l’ha tradita con ben due tentatrici all’interno del proprio ristorante. Oggi a parlare ci pensa nuovamente Andrea. Quest’ultimo, sulle Stories di Instagram, aveva smentito le parole della Boschetti. Proprio oggi, qualche ora fa, Battistelli sceglie di raccontare nel dettaglio quanto realmente accaduto e ammette di non aver mai tradito Anna. Ovviamente ci tiene a precisare che un fondo di verità c’è in quello che ha raccontato la Boschetti.

Ha scelto di mantenere il silenzio, per capire bene i dettagli del racconto della 37enne sul suo presunto tradimento. Conferma che la sua relazione con Anna è finita e che da una settimana è tornato a casa. Ma ci tiene a precisare: “Non ho mai tradito Anna”. Scendendo nel dettaglio, il 27enne dichiara di non avere avuto rapporti e di non essersi scambiato baci con altre donne, durante il periodo in cui è stato fidanzato con la Boschetti. Racconta, però, che una sera era a cena fuori con degli amici e che, mentre rientrava a Roma, ha scelto di chiamare Beatrice, la tentatrice. Insieme a lei sarebbe andato a chiudere il suo locale. La giovane si sarebbe presentata con una sua amica, che non ha preso parte al reality delle tentazioni come era stato dichiarato.

“La nomino perché non c’è niente di male, non è successo niente. Era una delle ragazze che mi è stata vicina durante il percorso e dopo Temptation”, afferma Andrea riferendosi alla tentatrice con cui avrebbe trascorso qualche ora all’interno del suo locale di notte. Ma cos’è accaduto dentro al ristorante quella notte? Battistelli racconta di aver semplicemente chiacchierato e bevuto un po’ con Beatrice e l’amica di quest’ultima. Oltre questo, tra loro, non sarebbe accaduto altro. Pertanto, Andrea è certo di non aver mai tradito Anna.

Questa, insomma, è la verità del Battistelli, che potrebbe essere contrastata da quella di Anna, che a detta sua sarebbe stata chiamata da una tentatrice. Non resta che attendere.