Anna Boschetti conferma il presunto tradimento di Andrea Battistelli. I due ex protagonisti di Temptation Island si sono lasciati e Amedeo Venza, in questi giorni, ha lanciato un gossip. Scendendo nel dettaglio, l’influencer ha fatto sapere al pubblico che lo segue che la coppia si è separata a causa di alcuni tradimenti di lui con due ex tentatrici del programma! Un’accusa pesante, a cui è arrivata una risposta da parte di Lorenzo Amoruso. Quest’ultimo ha assicurato ai fan che quelli su Andrea erano false notizie. Ora, però, a dare la conferma a questo gossip ci pensa proprio Anna, probabilmente stanca di essere attaccata. Sicuramente la Boschetti non ha conquistato il pubblico di Canale 5 e neanche i compagni d’avventura di Andrea.

Le sue affermazioni hanno spesso lasciato senza parole un po’ tutti e, quando la sua relazione con Battistelli sembrava procedere bene, ecco che è arrivata la rottura. Siccome Lorenzo – che lei definisce “l’avvocato delle cause perse” – ha scelto di prendere le parti di Andrea, Anna decide di parlare. Attraverso le Stories di Instagram afferma che non permetterà ad Amoruso di nominarla e di parlare di lei. Non solo, chiede all’ex calciatore di pensare alla sua vita. La Boschetti dichiara che non inventerebbe mai un gossip del genere solo per aumentare i followers sui social, in quanto “in ballo c’è il sentimento di due bambine che amano Andrea come se fosse il padre”.

Anna parla, in questo caso, delle sue due figlie, che starebbero soffrendo a causa di questa storia. Piena di rabbia, la Boschetti assicura al pubblico che la segue che quanto detto da Venza è vero. Ed ecco che racconta i dettagli dei presunti tradimenti di Andrea: “Si è frequentato con due tentatrici”. Dopo di che, Anna si dice convinta del fatto che il fidanzato abbia trascorso con loro una notte chiuso nel suo ristorante. I tre sarebbero rimasti nel locale fino alle 4 del mattino. La Boschetti non sa cosa sia accaduto quella notte e non ci tiene di certo a saperlo.

Sarà vero? Da parte di Andrea, almeno per il momento, non è arrivata ancora alcuna replica. I fan ora vogliono conoscere i nomi delle due tentatrici che avrebbero frequentato Battistelli dopo il reality delle tentazioni!