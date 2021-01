Temptation Island, Anna Ascione ritrova l’amore: “Giuseppe il mio miracolo”

Anna Ascione dimentica Gennaro Mauro: dopo Temptation Island ha ritrovato l’amore. La storia con Gennaro è definitivamente finita quando erano ancora in Sardegna, in attesa che le riprese del programma giungessero al termine. La coppia è scoppiata senza possibilità di ricongiungersi, nonostante lui abbia fatto un secondo tentativo. Gennaro infatti aveva chiesto un secondo falò e si era dichiarato ad Anna, dopo aver sbollito la rabbia del primo falò. Anna però ha subito chiarito che non era d’accordo sul dare la seconda possibilità al loro amore, anche perché era l’ennesima. Lei era certa che si sarebbero presto ritrovati nella stessa situazione, quindi ha preferito chiudere.

Anche durante lo speciale Temptation Island e poi i due hanno confermato le loro intenzioni. Avevano raccontato due versioni un po’ differenti su ciò che è successo dopo il programma, ma era chiaro che non ci fosse alcuna possibilità di un ritorno di fiamma. E infatti così è stato: Anna e Gennaro non sono mai tornati insieme, ma lei oggi ha ritrovato il sorriso grazie a un fotografo di Napoli. Il fortunato si chiama Giuseppe, ha preso parte anche alla proposta di matrimonio di Alberto e Speranza. I due si mostrano già felici e inseparabili su Instagram. Isa e Chia hanno raccolto il racconto di Anna su come è nata la loro relazione. L’ex protagonista di Temptation Island ha quindi spiegato che tra lei e Giuseppe è nata prima un’amicizia, si sono subito trovati molto bene insieme.

Un bel giorno c’è stata una discussione fra loro, ma è stata la svolta: in quel momento infatti Giuseppe si è dichiarato e Anna ha ammesso di provare le stesse cose. Hanno sempre avuto una grande complicità, ridono molto insieme e non riescono a stare lontani. La Ascione ha proseguito dicendo di essere innamorata come una bambina e di sentire le farfalle nello stomaco. “Un sentimento che non provavo da tempo”, ha detto. Aveva quasi perso le speranze di provare qualcosa di simile per un’altra persona, e invece anche per lei si è aperto il famoso portone dopo aver chiuso una porta. Lei è molto molto innamorata: