Temptation Island, Alfred-Anna-Sofia: scoop svela il colpo di scena

C’è un colpo di scena nel finale di Anna Floacciardi e Alfred Ekhator a Temptation Island 2024, in onda a settembre. La coppia ha deciso di partecipare al reality delle tentazioni di Canale 5 perché lei non riusciva più a fidarsi del suo fidanzato, dopo aver fatto alcune scottanti scoperte. La situazione non è migliorata durante il loro percorso nel programma, le cui puntate sono già state registrate. Infatti, qui Alfred si è subito avvicinato alla tentatrice Sofia e Anna si è ritrovata di fronte a una serie di video.

Nel corso della prima puntata di questa nuova edizione autunnale, Alfred e Anna sono riusciti ad attirare così l’attenzione su di loro, con lui che è apparso un vero ‘provolone’. E sembra proprio che questo percorso abbia portato Ekhator a capire di volere altro e di non voler, dunque, continuare la sua relazione con Anna fuori dal programma. Alessandro Rosica su Instagram lancia in esclusiva un’indiscrezione che riguarda il finale di questa coppia.

Secondo quanto riporta il seguitissimo esperto di gossip, Alfred e Anna sarebbero usciti separati da Temptation Island 2024. Non finisce qui lo scoop. Infatti, Rosica va avanti con questa segnalazione riportando che è avvenuto un colpo di scena:

“Alfred e Sofia Costantini sono usciti insieme da Temptation Island e sono felicissimi e super affiatati. Tradita dunque la fidanzata Anna”

Stando a questa indiscrezione, Alfred sarebbe uscito dal programma con la sua tentatrice. Pare, dunque, che i due si siano trovati all’interno del reality show delle tentazioni e che abbiano deciso di iniziare una relazione amorosa fuori. Addirittura si starebbero già vivendo questa love story con tanta felicità e passione. Nessun lieto fine per Anna, anche visto da un altro punto di vista questo finale potrebbe essere invece perfetto. Se si pensa che alla fine, con questa esperienza, la Floacciardi ha potuto finalmente trovare la forza di chiudere questa relazione il finale è positivo anche per lei.

Infatti, Anna non era mai riuscita a chiudere definitivamente con Alfred, sebbene avesse scoperto un tradimento e alcuni messaggi scomodi. Per amore, la ragazza aveva deciso di andare avanti con la loro relazione, arrivando oggi alla consapevolezza che probabilmente era finita da tempo. Ora pare che Ekhator abbia concluso la sua esperienza a TI e si stia godendo la sua nuova storia d’amore. Non resta che attendere per scoprire se è davvero accaduto così, con la messa in onda delle prossime puntate.

Nel frattempo, è arrivata in questi giorni una segnalazione legata anche al finale di Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Pure in questo caso, la coppia pare non sia riuscita a superare il viaggio nei sentimenti in piedi e si sia separata.