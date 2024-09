Temptation, Alfred ‘provolone’ e Anna diabolica: cosa nasconde lei?

Ci siamo anche questa volta! E’ iniziata un’altra imperdibile stagione di Temptation Island e già piovono critiche. Come la volta scorsa gli atteggiamenti discutibili appartengono principalmente agli uomini. Questi ragazzi sembra davvero che non abbiano mai visto delle avvenenti donzelle in vita loro. E proprio come la precedente edizione sembrano davvero scordarsi delle telecamere. Ma soprattutto sembrano dimenticarsi che gli occhi delle loro fidanzate osservano tutto. O forse… Mi viene da pensare che a queste persone non interessi nulla delle loro compagne. Nella puntata andata in onda ieri sera un personaggio ha fatto discutere già moltissimo. Si tratta di Alfred. L’aitante giovane si è già affezionato alla tentatrice Sofia. Al punto tale che potrebbe a breve scattare un bacio.

Anna, la sua fidanzata, dall’altra parte si sfoga con le sue nuove “amiche di viaggio”. Piange e si dispera per un fidanzato che, in tutta onestà, sembra averla già dimenticata. “Secondo te, se non ci fossero le telecamere, cosa accadrebbe tra Alfred e la tentatrice?” Chiedono a Sofia le altre fidanzate. La risposta è quasi superflua ma dovuta. Principalmente per sottolineare quanto sia facile per lui avvicinarsi ad altre ragazze senza alcun rimorso. Ma qui, a parer mio, siamo oltre il semplice tradimento. Stiamo entrando in un campo molto minato che riguarda qualcos’altro. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo cosa accaduto ieri.

Alfred è un gran “provolone” ma Anna potrebbe essere diabolica!

Alfred comincia con apprezzamenti vari, principalmente verbali. Poi durante una festa si avvicina anche fisicamente alla giovane tentatrice. Le mani di lui non riescono a fermarsi in tempo e, tra palpamenti e strusciamenti vari, i due si appartano in un luogo più tranquillo. Iniziano a parlare e qui siamo di fronte a quello che Anna è riuscita a definire perfettamente: “il nulla mischiato al niente”. Infatti malgrado si sfiorino argomenti anche piuttosto personali i due non approfondiscono nulla. La sensazione è che nessuno dei due abbia alcun interesse per l’altra persona. Arriviamo al momento in cui i due protagonisti fanno ginnastica insieme. Vi lascio immaginare le pose al limite dell’assurdo e soprattutto i commenti della fidanzata Anna.

Poi i due si fanno massaggiare insieme sulla spiaggia ed ammirano il tramonto seduti sulla sabbia. Anche qui i discorsi stanno a zero. La nostra riflessione, però, riguarda Anna. Perché una ragazza intelligente sta insieme ad una persona che non ha palesemente alcun interesse per lei? Alfred avrà i suoi motivi per partecipare alla trasmissione e sicuramente creerà delle dinamiche interessanti. La tentatrice da tutto ciò trarrà il beneficio di ritagliarsi una fetta (minuscola ed effimera) di popolarità. Ma Anna perché fa tutto questo? Forse perché il personaggio della “vittima” poi è quello che ha veramente successo?

Ecco potremmo essere di fronte ad un “Machiavelli in gonnella”. La giovane, ha chiamato la trasmissione, portando con sé la “vittima sacrificale”: Alfred. Sapendo già quello che avrebbe combinato lui, potrebbe essersi studiata un percorso da simil eroina. Questo porterebbe il vero successo. Un possibile trono a Uomini e Donne, partecipazione ad altri reality e la cosa più importante: il gradimento del pubblico. Il vero successo sta lì, nei followers. Staremo a vedere se il tempo ci darà ragione. Nel mentre apriamo i pop corn…