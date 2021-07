Temptation Island 2021 quando finisce: la data, doppio appuntamento

L’edizione in corso dell’amatissimo reality show si concluderà con due puntate consecutive a fine luglio: i giorni scelti per il finale

Novità in arrivo per Temptation Island 2021: le ultime due puntate in onda con doppio appuntamento settimanale. Siamo al giro di boa per quanto riguarda l’edizione di quest’anno, lunedì andrà in onda la quarta puntata, per cui tutte le coppie si avvicinano al falò di confronto. Come in tutte le precedenti edizioni, non tutti i fidanzati e le fidanzate riescono ad aspettare ventuno giorni prima di confrontarsi con la propria metà. Ci sono già stati due falò di confronto, infatti, e un terzo dovrebbe arrivare nell’appuntamento di lunedì prossimo. Per vedere tutti i falò non bisognerà aspettare molto, perché nel giro di dieci giorni si concluderà il programma.

Quando finisce Temptation Island 2021, allora? Bubinoblog ha svelato la programmazione Mediaset dell’ultima settimana di luglio, in cui c’è anche la data dell’ultima puntata di Temptation. Se lunedì 19 andrà in onda il quarto appuntamento, lunedì 26 luglio andrà in onda il quinto e poi subito dopo la sesta e ultima puntata. Proprio così, la quinta puntata andrà in onda lunedì 26 luglio e la sesta puntata martedì 27 luglio. Un doppio appuntamento per Temptation Island 2021 segnerà la fine di questa edizione.

Temptation Island 2021, cosa è successo finora alle coppie

Nelle prime tre puntate abbiamo assistito alla prematura uscita di scena di Tommaso e Valentina. Si è consumato un vero e proprio tradimento nel villaggio dei fidanzati, Valentina non ha potuto fare a meno di chiedere il falò di confronto anticipato. In realtà è stato Filippo Bisciglia a far riflettere la fidanzata, che in un primo momento sembrava voler continuare l’avventura nel reality show. Durante il falò, Tommaso ha risposto di voler uscire dal programma con Valentina, ma lei ha preferito uscire da sola.

Un’altra coppia che ha già lasciato il programma sono Claudia e Ste. I due hanno lasciato il programma dichiarandosi già marito e moglie, in attesa del matrimonio in programma il 7 agosto. La più insicura sulle nozze era la fidanzata, Ste invece non ha mai avuto dubbi. Il programma è servito a Claudia per capire di essere innamorata del fidanzato e di non voler rinunciare alla loro vita insieme. Chi saranno i prossimi a lasciare Temptation Island?