Temptation, Tommaso ha tradito Valentina: corna e storia finita, il falò

La seconda puntata di Temptation Island 2021 ha visto ancora una volta Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti protagonisti. Lui ha deciso di far ingelosire la sua fidanzata dopo averla vista giocare con i tentatori, nel vero senso del verbo però: era un gioco in spiaggia. In realtà non è chiaro se si stia solo vendicando di qualcosa che secondo lui è stata una mancanza di rispetto o se invece sia davvero attratto dalla tentatrice Giulia. Fatto sta che Tommaso si è avvicinato molto alla single, quindi Valentina è stata chiamata nel Pinnettu per vedere i filmati. La fidanzata però era certa non fosse reale e sentito ciò che vedeva, ma solo frutto di una ripicca.

Insomma, Valentina ha smascherato subito Tommaso: si stava solo vendicando, o almeno è questo che pensava inizialmente. Eppure è stata chiamata due volte nel Pinnettu e la seconda volta ha visto il suo fidanzato nella vasca idromassaggio con la tentatrice. Giulia ha provato in tutti i modi a sedurre Tommaso, si è avvicinata parecchio a lui. Sembrava non fosse successo niente, ma Giulia poi ha raccontato altro. Non conoscendo la verità, dopo il secondo Pinnettu Valentina ha detto: “Lo vedi che alla luce del sole non fa niente e poi con la coperta fa credere che?”.

Filippo però ha annunciato un falò che avrebbe fatto crollare tutte le certezze di Valentina. Nel primo video, Tommaso e la tentatrice Giulia erano seduti con le gambe incastrate. Lui poi ha accompagnato lei nella casa delle single, dove non ci sono le telecamere, perché doveva lavare i denti. Anche in questo caso, quando non poteva essere visto, ha lasciato intendere che qualcosa stesse accadendo, solo con l’audio però. In realtà però pare che qualcosa in quei frangenti sia successo: Tommaso e Giulia si sono baciati a Temptation Island. Questo almeno ha raccontato lei alle altre tentatrici:

“Lui è cambiato, lo vedo più preso. Sotto la coperta mi fissava, voleva far capire che voleva qualcosa, un bacio. Oggi c’è stato più contatto fisico, come se fosse cambiato. Mi segue sempre, dove sto io viene lui. Nella spa non si vedeva ma mi faceva così, qua ci siamo proprio baciati. […] Non me lo aspettavo da lui, era quello che diceva di essere più innamorato. Se era ripicca uno si comportava diversamente, solo quando era ripreso”

Valentina era ancora certa fosse tutta scena:

“Ha messo in atto una vendetta, una ripicca. Mi ha espressamente detto che se vedeva qualcosa che lo feriva mi avrebbe punito, avrebbe acchiappato una e ci avrebbe flirtato”

Filippo però aveva un altro video per lei, in cui Tommaso ha organizzato una cena per il compleanno di Giulia. Dopo aver cenato si sono sdraiati sulla spiaggia e si sono scambiati coccole ed effusioni. In realtà sotto le coperte potrebbero esserci stati altri baci, perché lei ha sussurrato “Te la stacco” e lui ha risposto “La lingua”. Anche queste immagini non hanno scalfito più di tanto Valentina, che ha commentato così: “Pensa che odio, che rabbia che ha nei miei confronti”. Il video è andato avanti, dopo un altro bacio Tommaso ha detto a Giulia:

“Inevitabile. Ormai è fatta. Sai che è la fine per me? Che mi hai fatto? Non ci dovevi essere qua? Se sto qua così ci sarà un motivo. Valentina sta dall’altra parte, io pur sapendolo sto qua”

Giulia ha confermato che hanno fatto “un macello”. Valentina è sembrata un po’ impassibile anche davanti ai baci di Tommaso e Giulia:

“Mi ha levato la vita da quando stiamo insieme, a livello di libertà. E poi tu per rabbia, per livore hai iniziato a flirtare con questa ragazzina? Io sono sicura che quello che lui sta vedendo adesso non gli va bene, come io mi relaziono con gli altri”

Bisciglia gli ha chiesto se fosse sicura del fatto che Tommaso stesse solo fingendo. Lei ha confermato, perché in passato hanno litigato anche se bacia troppo il suo gatto. Tuttavia lei è felice di aver capito di aver bisogno anche dell’altra gente, di non poter vivere come un’eremita. Secondo lei Tommaso non è in grado di gestire un rapporto con lei, non è abbastanza maturo per farlo quando non sono solo loro due. Filippo però ha tirato fuori un altro video per Valentina. Tommaso ha accompagnato Giulia in camera e si sono sentiti altri baci. Dopo un quarto d’ora erano ancora lì a baciarsi, così come dopo mezzora.

A questo punto sono andati gli altri fidanzati a chiamarlo e una tentatrice ha detto: “Un attimo che si riveste”. A loro Tommaso ha ammesso che avrebbe voluto passare la notte con la ragazza, mentre altri provavano a farlo ragionare. Con una scusa, lui è tornato dentro la casa delle single e ha parlato di nuovo con Giulia e le altre tentatrici. Era molto agitato, non si aspettava di reagire così con la single. “Forse non ero così innamorato. Non lo sto facendo per ripicca. Non pensavo che succedesse”, ha detto. “Forse sto capendo che non è Valentina la donna con cui non posso vivere senza”, ha aggiunto poco dopo.

Tommaso e Giulia si sono baciati anche davanti alle telecamere. A questo punto, è stato inevitabile che Valentina chiedesse il falò di confronto immediato a Tommaso. Lui ha accettato e ha spiegato di essere rimasto colpito dai primi video e di aver sognato Valentina con un braccio a metà. Ha ricordato la sua gelosia per il corpo della fidanzata e ha riconosciuto di essere cambiato da un giorno all’altro. Tommaso ha rivelato che nell’ultimo falò voleva fare la proposta di matrimonio a Valentina, ma dopo Giulia non vedeva più con gli stessi occhi la compagna. Filippo gli ha domandato come si sarebbe comportato se non avesse visto i video della fidanzata e lui ha detto che non avrebbe fatto le stesse cose.

Hanno riguardato i video insieme, ma il finale era chiaro sin da subito: Valentina e Tommaso si sono lasciati a Temptation Island 2021. Durante il falò però Valentina ha continuato a giustificare i suoi comportamenti senza sfiorare i baci di Tommaso e Giulia. Filippo non è rimasto in silenzio, ma ha fatto notare alla coppia che non stavano affrontando la questione. A un certo punto lei ha detto: “C’è un bagaglio nostro talmente importante che uscire separati è una roba forte”. Filippo quasi non riusciva a credere alle sue orecchie, quindi ha sbottato:

“Sei una donna di 40 anni, matura. Hai visto fare delle cose e lo stai giustificando. Lo fai da fidanzata o tra virgolette da mamma? Tu sei pronta a fare finta di nulla”

Valentina dice di aver preso una decisione e che ne stava parlando tanto per. Quindi Filippo spazientito dalla coppia ha fatto le domande di rito: Tommaso sarebbe uscito con Valentina, Valentina ha risposto “da sola”.