Temptation Island 2021, coppia squalificata: cosa sarebbe successo

Lo scorso 7 giugno sono iniziate le registrazioni di Temptation Island 2021. La nuova edizione sta per approdare sul piccolo schermo e pare sia pronta a regalare non pochi colpi di scena. Le ultime anticipazioni svelano che una coppia ha già lasciato il villaggio. Niente di certo, ma Mondotv24 lancia qualche indiscrezione. All’Is Morus in Sardegna, location del reality, ci sarebbero stati degli “scatti di nervosismo” da parte di alcuni partecipanti. Scendendo nel dettaglio, una coppia avrebbe già lasciato il programma!

Il motivo? Secondo quanto è possibile leggere, uno dei fidanzati non sarebbe riuscito a gestire la sua forte gelosia. Per questo “avrebbe scavalcato le barriere di separazione”, così da poter ritrovare la sua fidanzata. Non è la prima volta che viene violato il regolamento e due fidanzati si ricongiungono prima del falò di confronto. In questi casi, la coppia viene squalificata e così deve lasciare il programma. Dunque, dall’altra parte, la ragazza deve accettare il gesto del fidanzato e abbandonare il reality di Canale 5. Ovviamente, entrambi possono decidere se uscire separati o come una coppia.

Difficile dimenticare il momento di Ciro Petrone nel 2019. La coppia che avrebbe già abbandonato Temptation Island 2021, prima del falò di confronto, non è stata resa nota. Oltre ciò, c’è un’altra indiscrezione. Un fidanzato starebbe “facendo il degrado”. Non si sanno ulteriori dettagli al riguardo. Infatti, non è ancora possibile capire cosa avrà combinato questo partecipante.

Le coppie della nuova edizione saranno composte da Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Valentina e Tommaso, Natascia e Alessio, Claudia e Ste. La prima sta, attualmente, al centro degli ultimi gossip. Utenti sui social, che dichiarano di conoscere Floriana e Federico, stanno lanciando delle segnalazioni. Scendendo nel dettaglio, a detta di queste persone, i due starebbero mentendo, in quanto non sarebbero una coppia.

Si preannuncia un’edizione che farà discutere. Filippo Bisciglia, settimana scorsa, ha individuato già la coppia di cui si parlerà parecchio. Tra i tentatori vi sono volti non sconosciuti sul piccolo schermo. Il pubblico rivedrà in scena Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne, e Luciano Punzo, partecipante di Pechino Express con la coppia I Guaglioni insieme a Gennaro Lillo.