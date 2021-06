Temptation Island 2021 anticipazioni: una coppia “farà parecchio discutere”

Filippo Bisciglia dà qualche piccola anticipazione su Temptation Island 2021. La nuova edizione del reality delle tentazioni prenderà inizio nella prima serata di mercoledì 30 giugno. C’è grande attesa da parte del pubblico di Canale 5, che finora ha avuto modo di conoscere le sei coppie attraverso i brevi video di prestazione. Come ogni anno, i partecipanti devono separarsi dal proprio compagno e vivere 21 giorni in villaggi diversi, quello delle fidanzate e quello dei fidanzati. In entrambi, sono presenti i single, ovvero tentatori e tentatrici.

Ovviamente, il percorso delle coppie può concludersi prima dei 21 giorni, con la richiesta del falò di confronto anticipato. E mentre ieri Raffaella Mennoia rivelava su Instagram che le registrazioni erano state messe a rischio da una tromba d’aria, Bisciglia rilascia una nuova intervista su Tv Sorrisi e Canzoni. Alla rivista, il conduttore svela che il format e i meccanismi saranno sempre gli stessi. Come accade in ogni edizione, ciò che rende sempre nuovo il reality sono le coppie e le motivazioni che le portano a fare questo percorso.

Ma quali saranno le problematiche a cui i telespettatori assisteranno? Bisciglia su Temptation Island 2021 anticipa che una coppia in particolare “farà parecchio discutere”. Si tratta di quella composta da Valentina e Tommaso. Stanno insieme da un anno e 7 mesi e ad attirare l’attenzione è la loro importante differenza d’età. Come fa notare Filippo, Tommaso ha 20 anni in meno di Valentina: “Non era mai successo”. Scendendo nel dettaglio, lei ha 40 anni e lui 21.

Non è la prima volta che si evidenzia una certa differenza d’età in una coppia del reality delle tentazioni, in cui la donna è più grande. Basti ricordare quella composta da Anna e Andrea, i quali si passano 10 anni. Ma, questa volta, si parla di 19 anni. Questo particolare non è da sottovalutare, visto che già si pensa che farà discutere.

Oltre ciò, Bisciglia anticipa che “la gelosia è all’ordine del giorno”, come è sempre successo nel programma. Poi vi sono delle mancanze. Infatti, alcune ragazze lamentano di non sentirsi più amate dai loro fidanzati. In altri due casi, la convivenza è riuscita a mettere a rischio il rapporto. “Una coppia, in particolare, ha patito i mesi di lockdown”, dichiara Filippo.

Qual è il momento che più ricorderà di questa edizione? Il conduttore ammette di non avere una risposta. Sicuramente “un momento forte” per lui è quando sbarcano nel villaggio le sei coppie. Bisciglia confessa che è lui il più emozionato, in quanto se ritrova di fronte i partecipanti per la prima volta dopo aver scoperto tutto di loro.

Per quanto riguarda “le papere“, Filippo racconta un episodio di qualche giorno fa. Mentre parlava durante un falò, gli è entrata in bocca una falena. Per tale motivo, ha dovuto riprendere il discorso dall’inizio. Manca ormai pochissimo e il pubblico di Canale 5, in prima serata, avrà modo di seguire queste sei coppie.

Oltre Valentina e Tommaso, sono presenti nel reality Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Manuela e Stefano, Claudia e Ste, Natascia e Alessio. L’appuntamento è per il 30 giugno!