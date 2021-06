Continuano a ritmo spedito le registrazioni di Temptation Island 2021. Ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi, ha confidato su Instagram che una tromba d’aria ha rallento i lavori della produzione. Autori, operatori, produttori e il conduttore Filippo Bisciglia erano intenti a registrare quando un violento vortice d’aria ha costretto tutti a fermarsi.

“Questa notte, in Sardegna, abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare”, ha raccontato Raffaella Mennoia su Instagram, confidando di essere andata a letto all’alba a causa del maltempo che ha praticamente bloccato i lavori per alcune ore. “C’ho un gran sonno. C’è un tempo orrendo quest’anno. C’è un’afa”, ha aggiunto l’autrice di Uomini e Donne.

Nonostante il tempo Raffaella Mennoia ha assicurato che la nuova edizione di Temptation Island sta andando benissimo e le sta regalando parecchie soddisfazioni. L’attento lavoro di casting si è rivelato anche quest’anno più che mai preciso e azzeccato. L’autrice ha inoltre confermato la data della messa in onda della trasmissione: si partirà mercoledì 30 giugno, come sempre su Canale 5.

Chi sono le coppie di Temptation Island 2021? Al momento sono state annunciate sei coppie, tutte formate da persone sconosciute. Ovvero: Jessica e Alessandro, Manuela e Stefano, Floriana e Federico, Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Natascia e Alessio.

Qual è la location di Temptation Island? La stessa degli ultimi anni: l’Is Morus Relais in Sardegna. Una struttura lussuosa, dove girare in tranquillità senza preoccuparsi troppo della fuga di notizie. Il villaggio si trova a Santa Margherita di Pula, in Sardegna.

L’Is Morus Relais è uno dei resort più completi e paradisiaci della Sardegna. Il villaggio di Temptation Island è immerso in un’oasi naturale e unica. Con sette ettari di paradiso con spiaggia privata, si vive a tu per tu con il mare tra allori, mirti, ginepri, eucaliptus e olivastri.

Il resort dispone di varie e numerose stanze, a seconda del tipo di alloggio che si richiede. Oltre ad essere la location di Temptation Island, l’Is Morus Relais viene usata pure per matrimoni e meeting aziendali. I prezzi? A seconda della camera scelta si parte da un minimo di 200 euro a notte.