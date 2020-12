Temptation Island, Anna perdona Andrea? “Deve chiedermi di sposarlo”

C’è ancora aria di tempesta tra i due protagonisti della penultima edizione del reality show: a distanza di un mese dal litigio, anche via social, oggi la Boschetti vuota il sacco e detta le condizioni per tornare insieme

Anna Boschetti ha rilasciato un’intervista a un mese di distanza dalla rottura con Andrea. I fatti sono cosa nota, ormai: Anna sostiene di essere stata tradita dall’ex fidanzato. Ha scoperto infatti che Andrea ha invitato due ex tentatrici, Beatrice e Angelica, al suo ristorante. Anna ha ricevuto conferma degli incontri proprio dalle due ragazze, registrando le telefonate, e ha quindi teso una specie di trappola al ragazzo. Andrea messo alle strette ha confessato, ma Anna è convinta che ci sia stato di più. Cosa che invece lui ha negato. Oggi è spuntato anche il nome di una certa Raissa, anche lei invitata al ristorante.

A Novella 2000, la Boschetti ha confermato le sue impressioni: secondo lei Andrea è andato oltre con queste ragazze, tradendola in tutti i sensi. Dopo la discussione in merito a questi incontri, Anna ha cacciato di casa Andrea: “Gli ho fatto le borse e l’ho sbattuto fuori casa”. Ha raccontato inoltre che ora Andrea va tutte le sere a casa sua per dirle che gli manca e che ha sbagliato. Anna però sembra convinta della decisione presa, anche perché, ha aggiunto, lei aveva avvisato più volte Andrea di non giocare con lei.

“Si goda le sue bambinate da 27enne, io cerco altro”, ha infine detto. Nonostante ciò, Andrea avrebbe un’unica possibilità di recuperare il rapporto con Anna. Lei è molto arrabbiata, ma sarebbe disposta a perdonare il giovane a una sola condizione:

“Mi dovrebbe chiedere di sposarlo. Perché sì, va bene fargli capire che gli manco o lasciarmi una rosa sul parabrezza, ma erano gesti che potevano andarmi bene da ragazza. Dove sono i discorsi seri e le promesse vere? Non mi ha mai regalato la famosa fedina di brillanti, né abbiamo riparlato per esempio di figli insieme”.

Sono lamentele che Anna ha fatto spesso e volentieri anche durante Temptation Island. Lei vuole sposarsi e vuole un figlio con Andrea, ha scelto deliberatamente di farlo soffrire durante il programma affinché lui capisse di non volerla perdere. E le desse ciò che lei chiede. A quanto pare, però, Andrea non è ancora pronto a fare il grande passo. Anna infatti ha detto che non hanno parlato di figli e non ha ricevuto in regalo una fedina di brillanti, di cui ha parlato anche a Temptation Island.

Andrea penserà alla proposta di matrimonio per essere perdonato? Chiederà ad Anna di sposarlo, inginocchiandosi con una fedina di brillanti magari? Al momento pare sia l’unico modo per tornare insieme a lei ed essere perdonato.