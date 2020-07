Non c’è estate senza Temptation Island! Puntuale come ogni anno è partito giovedì 2 luglio 2020 il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. La nuova edizione del reality show è composta in tutto da sei puntate: il programma finirà dunque giovedì 6 agosto. Potrebbe esserci una puntata speciale, riepilogativa di quanto accaduto quest’anno ma al momento nulla è stato confermato da Mediaset. Ma dove è stato girato lo show di Canale 5? Il villaggio è sempre lo stesso da anni: l’Is Morus Relais in Sardegna. Una struttura lussuosa, dove girare in tranquillità senza preoccuparsi troppo della fuga di notizie. Negli ultimi anni i produttori hanno però deciso di fare delle modifiche importanti, cercando di evitare gli errori del passato. Le stanze sono più grandi del solito e il villaggio delle fidanzate è più lontano da quello dei fidanzati: distano uno dall’altro circa un chilometro. Il motivo? Evitare le incursioni, come è successo durante le edizioni passate con Teresa e Salvatore e Cristian e Tara.

Temptation Island 2020: chi sono le coppie e dove vedere le repliche

Nel cast di Temptation Island 2020 due coppie famose e quattro formate da sconosciuti. Della prima fazione fanno parte la soubrette Antonella Elia (al suo quarto reality show dopo Isola dei Famosi, Pechino Express e Grande Fratello Vip) col fidanzato attore Pietro Delle Piane e l’ex Miss Italia Manila Nazzaro con il compagno ex calciatore Lorenzo Amoruso. Tra i Nip: Valeria e Ciavy, Andrea e Anna, Sofia e Alessandro, Annamaria e Antonio. Le repliche di ogni puntata di Temptation Island vanno in onda ogni venerdì sera su La 5 a partire dalle 21.10. In streaming sono invece disponibili su Mediaset Play e Witty, piattaforma streaming della Fascino di Maria De Filippi.

Che cos’è l’Is Morus Relais e quanto costa? I prezzi del villaggio di Temptation Island

L’Is Morus Relais è uno dei resort più completi e paradisiaci della Sardegna. Il villaggio di Temptation Island è immerso in un’oasi naturale e unica. Con sette ettari di paradiso con spiaggia privata, si vive a tu per tu con il mare tra allori, mirti, ginepri, eucaliptus e olivastri. Il resort dispone di varie e numerose stanze, a seconda del tipo di alloggio che si richiede. Oltre ad essere la location di Temptation Island, l’Is Morus Relais viene usata pure per matrimoni e meeting aziendali. I prezzi? A seconda della camera scelta si parte da un minimo di 200 euro a notte.