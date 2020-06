Temptation Island 2020 parte in anticipo: nuova data ufficiale

Temptation Island inizia giovedì 2 luglio 2020, ora è ufficiale. Confermata, dunque, l’indiscrezione circolata nei giorni scorsi che vedeva un cambio della data d’inizio della nuova edizione del reality estivo di Canale 5. In un primo momento, stando ai palinsesti resi noti da Publitalia, la concessionaria della pubblicità delle reti Mediaset, era stato indicato il 7 luglio come giorno d’inizio. Poi, qualche giorno fa, TvBlog aveva spifferato che poteva esserci la possibilità che il reality partisse prima, essendo ad un buon punto con le registrazioni delle puntate (ricordiamo infatti che Temptation Island non è in diretta). Si era parlato del 2 luglio ma si era anche ipotizzato che si potesse partire addirittura martedì 30 giugno. Pochi minuti fa, è arrivata la conferma ufficiale della redazione. Attraverso un post condiviso sui principali social network è stato indicato il 2 luglio come primo giorno in cui la trasmissione andrà in onda.

Temptation Island 2020: la prima puntata andrà in onda il 2 luglio 2020, le prime due coppie confermate

“Save the date, ufficiale: ci vediamo giovedì 2 luglio con la prima puntata di Temptation Island! Ci sarete vero?”, recita la didascalia del post pubblicato poco fa nei principali account social del programma, condotto anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Ma chi sono le coppie che metteranno alla prova il loro amore nel resort di Is Morus Relais? Fin ora sono state confermate due coppie, rispettivamente composte da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. Antonella e Pietro hanno già affrontato alcune difficoltà durante la partecipazione della showgirl nell’ultima edizione del Gf Vip quando vennero pubblicate alcune foto dell’attore in compagnia della sua ex fidanzata, Fiore Argento. Forse questa è la volta buona per la Elia di capire fino in fondo se Pietro è l’uomo giusto per lei.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non ci saranno: il programma li smentisce con un comunicato ufficiale

Per quanto riguarda il cast di Temptation Island, nei giorni scorsi, si è acceso un caso davvero curioso. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che hanno intrapreso una relazione all’interno della Casa del GF Vip 4, hanno dichiarato in un’intervista radiofonica di aver ricevuto da Maria De Filippi la proposta a partecipare allo show delle tentazioni. A quanto pare, però, non c’è stato alcun invito. La trasmissione, infatti, attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, ha pubblicato un post in cui ha chiarito che l’ex di Francesco Sarcina e il figlio di Eleonora Giorgi non sono mai stati contattati dalla produzione.