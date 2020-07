Temptation Island 2020 anticipazioni terza puntata: falò tra Valeria e Ciavy

Cosa accade nella terza puntata di Temptation Island 2020? Non mancano, ovviamente, i colpi di scena. Dopo il falò di confronto anticipato di Sofia e Alessandro, continuano i loro percorsi nei rispettivi villaggi le altre cinque coppie. Gli equilibri stanno cambiando e i vecchi dubbi stanno lasciando spazio a nuove consapevolezze. In particolare, attraverso le anticipazioni, vediamo Ciavy fortemente deluso dal comportamento di Valeria, tanto che chiede un immediato falò di confronto. Ricordiamo che la Liberati si è avvicinata molto al tentatore Alessandro Basciano. Di fronte ad alcune immagini che ritraevano il fidanzato divertirsi in compagnia delle tentatrici, la Liberati ha deciso di lasciarsi un po’ andare. Il pubblico di Canale 5 non ha potuto non notare la reciproca attrazione tra Valeria e Alessandro Basciano. Ma nella prossima puntata vedremo Ciavy fortemente arrabbiato per l’ennesimo filmato che ritrae la fidanzata in compagnia del tentatore. Proprio per tale motivo, il giovane sceglie di richiedere il falò di confronto anticipato! Cosa decide di fare Valeria a questo punto?

Temptation Island 2020 terza puntata, anticipazioni: Ciavy e Valeria falò anticipato, Manila e Lorenzo in crisi

E mentre i telespettatori tifano per la storia che potrebbe nascere tra Valeria e Alessandro, Ciavy sceglie di concludere così il suo percorso all’interno del reality. Filippo Bisciglia si ritrova, pertanto, a dover rivelare alla ragazza la decisione presa dal fidanzato. La Liberati appare abbastanza confusa, tanto che in lacrime confessa a Basciano di non sapere esattamente come procedere. Oltre ciò, vedremo Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso in crisi. Sebbene inizialmente tutto procedesse per il meglio, questa coppia sta ora accusando i primi colpi. Già nel corso della seconda puntata, l’ex calciatore ha ammesso di essere deluso dal comportamento tenuto dalla fidanzata. Pare che nella prossima puntata questa situazione sia destinata a peggiorare. Lorenzo si ritrova di fronte a un nuovo filmato, che mette a dura prova la sua storia d’amore con Manila. Addirittura, l’ex calciatore appare dubbioso sui sentimenti che la Nazzaro nutre nei suoi confronti.

Anticipazioni Temptation Island 2020 terza puntata: cosa accade alle altre coppie

E mentre Ciavy chiede il falò di confronto anticipato a Valeria, non mancano i colpi di scena anche per le altre coppie. Scendendo nel dettaglio, vedremo Antonella Elia pronta addirittura a mettere a rischio la sua relazione con Pietro Delle Piane. Non solo, Annamaria continua a non riuscire ad accettare il comportamento che Antonio tiene nel villaggio dei fidanzati. Infine, Andrea nota nuovamente atteggiamenti per lui inaccettabili nei filmati riguardanti la fidanzata Anna. Non ci resta ora che attendere per scoprire nel dettaglio cosa accade a queste coppie, dopo il lieto fine di Sofia e Alessandro.