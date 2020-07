Valeria e Alessandro, Temptation: bacio, c’è stato o no? Pubblico deluso

Il rapporto nato tra Valeria Liberati e Alessandro Basciano a Temptation Island 2020 sta conquistando davvero tutti. La fidanzata di Ciavy/Andrea Maliokapis si sta lasciando andare con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e il pubblico approva. Sono molti coloro che sui social invogliano la ragazza a chiudere la sua relazione con Ciavy e a iniziare una storia d’amore proprio con Alessandro. Il rapporto che si è creato tra loro, sin dalla prima puntata, sta appassionando i telespettatori, che intanto riservano commenti negativi nei confronti di Andrea. Quest’ultimo, infatti, non è particolarmente apprezzato dal pubblico. Nel frattempo, Alessandro sembra voler far breccia nel cuore di Valeria, tanto che le ha organizzato una graditissima sorpresa in spiaggia. Un aperitivo di fronte al mare ha portato entrambi a vivere delle emozioni molto forti. Ed è proprio durante questi momenti tra abbracci e coccole che i telespettatori attendevano un bel bacio. Ma Valeria e Alessandro non si sono baciati! Una piccola delusione per il pubblico di Canale 5, che in realtà pensava che ciò sarebbe accaduto nel corso di questa seconda puntata.

Valeria Liberati e Alessandro Basciano a Temptation Island 2020: il pubblico sperava in un bacio, lei frena tutti

Durante la seconda puntata di Temptation Island, ci sono stati nuovi momenti di intimità tra Valeria e Alessandro. Tra abbracci e coccole, i due hanno fatto intendere di essere davvero in sintonia. Un momento davvero forte, che ha sconvolto non poco Ciavy. Di fronte al piccolo schermo, però, i telespettatori attendevano il colpo di scena. Il bacio tra Valeria e Alessandro non c’è stato! Quando la Liberati è tornata dalle altre fidanzate ha confessato di aver provato una grande emozione di fronte alla sorpresa ricevuta da Basciano. Ma proprio alle sue compagne d’avventura ha rivelato che non c’è stato alcun bacio e che mai ci sarà all’interno del programma.

Temptation Island, Valeria e Alessandro sempre più vicini: Ciavy furioso

Valeria sembra non avere alcuna intenzione di lasciarsi completamente andare con Alessandro, probabilmente per portare rispetto a Ciavy. Quest’ultimo, nonostante ciò, sta vivendo la vicinanza che c’è tra Basciano e la sua fidanzata molto male. In effetti, la Liberati è apparsa davvero molto presa e coinvolta dal tentatore. Le altre fidanzate non hanno potuto non notare il bel rapporto che si sta creando tra loro, ma soprattutto hanno compreso quanto Valeria sia attratta da Alessandro e viceversa.