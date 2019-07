Temptation Island: ultimo infuocato falò nella quinta puntata

Cosa succederà nella quinta puntata di Temptation Island in onda lunedì 22 luglio 2019

Temptation Island 2019 è giunto alle battute finali. Lunedì 22 luglio andrà in onda su Canale 5 la quinta e penultima puntata del reality show prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Per Katia e Vittorio, Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, ovvero le ultime tre coppie rimaste nel villaggio Is Morus Relais, è arrivato il momento della resa dei conti. Nel nuovo appuntamento ci sarà per i sei protagonisti del programma l’ultimo infuocato falò prima del confronto finale. Tra dichiarazioni importanti, dubbi, lacrime, promesse e vicinanze speciali, i fidanzati e le fidanzate, avranno forse la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare alla trasmissione.

Anticipazioni Temptation Island: Katia perde la testa

Nella quinta puntata di Temptation Island vedremo Katia perdere completamente la testa per il fidanzato Vittorio. Il ragazzo, dopo aver visto alcuni spiacevoli comportamenti di Katia, si è letteralmente buttato tra le braccia della tentatrice Vanessa. Mandando su tutte le furie Katia, che non si aspettava una reazione del genere. Saranno sempre più distanti anche Sabrina e Nicola: la prima si troverà a piangere per il ragazzo dopo aver visto alcuni video piuttosto compromettenti.

Temptation Island è il programma dell’estate 2019

Per il sesto anno consecutivo, Temptation Island si è riconfermato il programma dell’estate. Lo show è seguito ogni settimana da quattro milioni di telespettatori, con punte del 23% di share.