Temptation Island Vittorio oltre il limite con Vanessa: Katia reagisce

Temptation Island, Vittorio oltre il limite con Vanessa: la reazione della ‘Fotonica’ Katia

Temptation Island 2019 scalda i motori per l’ultimo appuntamento – se si esclude la puntata speciale post reality – che andrà in onda lunedì 22 luglio su Canale 5. Sicuramente vedremo altre scintille tra la Fotonica di questa edizione, Katia Fanelli, e il fidanzato, Vittorio Collina. Come anticipato dalla produzione del programma, che ha diffuso un video sui suoi canali social, la Fanelli ha di nuovo perso le staffe, con ogni probabilità dopo aver visto dei filmati in cui il compagno si è avvicinato nuovamente alla tentatrice Vanessa. Un atteggiamento che proprio non è piaciuto alla Fotonica che, come nel suo stile, ha apostrofato Collina con parole poco carine, per usare un eufemismo.

Katia su Vittorio: “Io fossi in lui, veramente… sta cadendo nel ridicolo”

“Vittorio sarà andato oltre con la single Vanessa?” si legge sul profilo Instagram ufficiale del programma che ha pubblicato un video-spoiler in cui Katia, dopo aver visionato dei filmati di Vittorio, si infuria. “Questo è fulminato, dai… per favore” esordisce, per poi aggiungere: “Qui i dubbi non li ho solo io…” A quanto pare Collina si è spinto davvero in là con la tentatrice tanto che la Fanelli si domanda perché non sia stata mollata: “Lasciami! Non hai avuto i cog…ni.” Dopodiché fioccano i ‘complimenti’: “Allora quando dico che è un cogl…ne mi credete? Guarda che figura da cog….ne che sta facendo. Io fossi in lui, veramente… sta cadendo nel ridicolo.”

Raffaella Mennoia: “Sono successe cose che non abbiamo fatto vedere per rispetto del pubblico”

Pochi giorni fa, Raffaella Mennoia, capoprogetto di Temptation Island, ha rilasciato una lunga intervista a Fq Magazine in cui ha rivelato molte dinamiche nascoste del programma. Ad esempio, ha detto, in media, ogni quanto avvengono i falò e che cosa viene deciso di mandare in onda del girato. Non tutto viene trasmesso: oltre un certo limite, zac, si taglia. “Si, è successo anche in passato. Anche un avvicinamento a un bacio mi sembra più che sufficiente, sono successe altre cose che non abbiamo fatto vedere per rispetto del pubblico“ ha spiegato la Mennoia.